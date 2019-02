Tierische Faschingsparty mit Eseln, Hasen, Hühnern und Ziegen

01.02.19

Bitte verkleidet erscheinen. Da es nur eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, melden Sie sich bitte telefonisch unter 07161 601-9690 oder per E-Mail ( info@pz-goeppingen.de ) bis zum 20. Februar 2019 an.Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie & Tiergestützte Therapie: Die 2015 neu renovierten Praxisräume des Freihofs am Stadtrand von Göppingen verbinden moderne Behandlungsmöglichkeiten mit ländlichem Charme. Das vielfältige Angebot des hochqualifizierten Therapeuten-Teams zielt auf die Linderung von körperlichen und seelischen Beschwerden. Je nach Diagnose oder Verordnung des Arztes werden für Kunden jeden Alters logopädische, physio- und ergotherapeutische Anwendungen sowie psychomotorische und tiergestützte Maßnahmen genutzt. Mit der Besonderheit, dass gewisse Therapien auch im Freien im angrenzenden Park stattfinden können. Das Angebot des Praxis-Zentrums richtet sich an alle Mitglieder der gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie an Selbstzahler. Durch eine professionelle und möglichst individuelle Behandlung werden die Lebensqualität, die Vitalität und das Wohlbefinden aller Kunden gesteigert.