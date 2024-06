Tausche Baggersee gegen Wohlfühloase – Dein Thermensommer in Baden-Württemberg!

Abkühlen in der Therme geht nicht!? Geht doch! Und zwar mit dem Thermensommer in Baden-Württemberg.Jede Menge Sonne und tolle Saunabereiche - wenn das nicht nach Sommerfrische klingt.Der Thermensommer und die teilnehmenden Thermen in Baden-Württemberg versprechen nicht nur erholsame und entspannte Momente, sondern belohnen jeden Besuch mit einem Stempel auf der Stempelsammelpostkarte. Einfach dreimal eine der teilnehmenden Thermen besuchen, Stempel sammeln und nach erreichen von drei Stempeln die Postkarte mit E-Mail-Adresse versehen und portofrei einsenden. Mit einer Portion Sommerglück kann sich ein Gewinner auf die Pauschale „MoorLIEBE in Bad Buchau“ freuen. Aber auch zahlreiche andere Preise wie Eintrittskarten der Thermen oder Wellness Stars Gutscheine warten schon darauf deinen Thermensommer zum besten Sommer überhaupt werden zu lassen. Der Thermensommer findet vom 03.06.2024 – 15.09.2024 statt. Alle teilnehmenden Thermen, sowie die Gewinnspielinfos findet man unter www.naturgesund-bw.de/thermensommer Jetzt einfach nur noch die Stempelkarte in der Therme abholen und schon kann es losgehen.Besonders in diesem Jahr sind die beiden Aktionstage, hier bieten unsere Thermen viele Besonderheiten, an, welche dir deinen Thermensommertag versüßen. Von Beach Bar Feeling bis Lounge Musik, Cocktails und mehr, jede Therme bietet ihr ganz eigenes Programm. Auf unserer Webseite erfährst du, was wann wo geboten ist und nicht vergessen, deinen Eintritt an der Kasse stempeln lassen.