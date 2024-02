Tag der offenen Tür im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll: exklusive Angebote und Rabatte

Am Sonntag, den 18. Februar 2024, findet von 11:00 bis 17:00 Uhr erneut der Tag der offenen Tür im VitalZentrum statt: Hierzu sind Sie ganz herzlich eingeladen! Tolle Aktionen und Rabatte warten auf Sie. Für das leibliche Wohl ist wieder einmal bestens gesorgt. Auch die Badesachen sollte man nicht zu Hause vergessen, denn die MineralTherme hat an diesem Tag von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.



„Am Tag der offenen Tür besteht die Möglichkeit, den Gerätepark sowie den EGYM-Zirkel kennenzulernen und sich über die neuesten Ernährungstrends zu informieren“, erklärt Birgit Kälbling, Geschäftsführerin der Rehaklinik Bad Boll. Sie ergänzt: „Das VitalZentrum bietet eine angenehme und entspannte Trainingsatmosphäre, in der man sich rundum wohlfühlen kann. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten des Sportstudios mit Blick auf das Außenbecken der MineralTherme sind modern und ansprechend gestaltet, um ein angenehmes Ambiente während des Trainings zu bieten.“ Sollte man zwischendurch Hunger oder Durst verspüren – kein Problem! Gesunde Snacks und Getränke werden kostenlos bereitgestellt. Am Glücksrad bietet sich zudem die Chance, attraktive Preise zu gewinnen – und gegebenenfalls sogar direkt vor Ort einzulösen. (Zeichen: ca. 1.200)



Weitere Infos:



Am Tag der offenen Tür wartet auf alle Gäste des VitalZentrums noch ein ganz besonderes Angebot: Neukunden erhalten vier Wochen ihres Wunschtarifs kostenlos. Das Angebot gilt für Tarife mit einer Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten. Die Mitgliedschaften gibt es als reines Trainingsabonnement oder ergänzt durch die Nutzung der MineralTherme und/oder der SaunaLounge (Bronze-, Silber-, Gold- oder Diamant-Tarif). Eine Getränkepauschale, Kurse sowie die Verwendung der Galileo®-Vibrationsplatte sind in allen Mitgliedschaften enthalten. Bei Vertragsabschluss am Tag der offenen Tür gibt es darüber hinaus die Startgebühr von regulär 69,00 Euro gratis dazu.



Das VitalZentrum freut sich über Ihren Besuch.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

