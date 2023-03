Tag der offenen Tür im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll: exklusive Angebote und Rabatte

Zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 26. März 2023, lockt das VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll mit vielfältigen, exklusiven Angeboten und Rabatten. Von 11 bis 17 Uhr sind alle Interessierten herzlich dazu eingeladen, den EGYM Gerätezirkel zu testen, eine InBody Körperanalyse durchführen zu lassen oder Eiweißshakes im Waffelbecher zu genießen. Zudem wird an einem speziellen Infostand alles Wissenswerte zum Stoffwechselkonzept präsentiert. Für kostenlose Erfrischungsgetränke und leckere Snacks ist bestens gesorgt, zudem erhalten alle Gäste an diesem Tag 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt in die MineralTherme.



„Der Tag der offenen Tür liegt uns immer ganz besonders am Herzen“, berichtet Franziska Sommer, Leiterin des VitalZentrums der Rehaklinik Bad Boll. „An solch einem Tag kommt man mit den Besuchern ganz einfach ins Gespräch: Die Gäste trauen sich viel mehr zu fragen und informieren sich über all unsere Angebote. Einige schließen sogar sofort eine neue Mitgliedschaft ab. So gewinnen wir neue Kunden und die Leute tun etwas Gutes für ihre Gesundheit – eine echte Win-Win-Situation!“, erklärt Frau Sommer. Obendrein gibt es am Tag der offenen Tür noch ein ganz besonderes Angebot, wie Birgit Kälbling, Geschäftsführerin der Rehaklinik Bad Boll betont: „Wir schenken Neukunden vier Wochen ihres Wunschtarifs. So lässt es sich ganz entspannt trainieren, baden und saunieren.“ Das Angebot gilt vom 26. März bis zum 9. April, bei Vertragsabschluss ist der erste Monat gratis. Ein Vertragsende ist innerhalb der Probewochen jederzeit möglich.