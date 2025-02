Tag der offenen Tür im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll: Ein Wohlfühlparadies, das zum Entdecken einlädt!

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, lädt das VitalZentrum, das Fitnessstudio der Rehaklinik Bad Boll, von 11:00 bis 17:00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Alle Interessierten dürfen sich auf eine moderne und dynamische Trainingsatmosphäre freuen. Hohe Professionalität und eine gute Betreuung stehen für das Team des VitalZentrums an erster Stelle – und mit Blick auf das Außenbecken der MineralTherme macht das Training gleich doppelt Spaß.







Spannende Aktionen, exklusive Angebote und attraktive Ermäßigungen warten auf die Besucher. Die MineralTherme hat an diesem Tag regulär von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet – also: Badesachen nicht vergessen! In den modernen Räumlichkeiten des VitalZentrums können sich alle Fitnessinteressierten mit dem Gerätepark und dem EGYM-Zirkel vertraut machen – Ausprobieren ausdrücklich erwünscht. Zudem kann man sich über die neuesten Ernährungstrends und einzigartige Kochevents informieren.





Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt: Gesunde Snacks und erfrischende Getränke stehen für alle Besucher bereit. Außerdem lockt ein Glücksrad mit tollen Gewinnen, die sogar direkt vor Ort eingelöst werden können. „Wir freuen uns auf bekannte Gesichter und neue Gäste! Kommen Sie vorbei, schauen Sie hinter die Kulissen und entdecken Sie unser exklusives Leistungsangebot,“ so Matthias Moll, Leiter des VitalZentrums. (Zeichen: ca. 1.400)





Unser exklusives Neukundenangebot:



Erhalten Sie vier Wochen Ihres Wunschtarifs gratis: Dieses Angebot gilt für Tarife mit einer Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten. Die Mitgliedschaften sind als reines Trainingsabonnement oder ergänzt durch die Nutzung der MineralTherme und/oder der SaunaLounge (Bronze-, Silber-, Gold- oder Diamant-Tarif) erhältlich. Eine Getränkepauschale, Kurse sowie die Verwendung der Galileo®-Vibrationsplatte sind in allen Mitgliedschaften enthalten. Bei Vertragsabschluss am Tag der offenen Tür entfällt zudem die reguläre Startgebühr von 99,00 Euro.

