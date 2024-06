Søren Thies: Von Odessa nach Paris

Mit Akkordeon und Stimme erzählt Søren Thies die Geschichte eines Klezmermusikers, der sich aufmacht, um der Armut seines Schtetls zu entfliehen und in der Fremde sein Glück zu finden.Die quirlig-lebendige Tanzmusik der osteuropäischen Juden verbindet sich mit Swing, französischer Eleganz und dem Puls des großstädtischen Nachtlebens zwischen Montmartre und Île de la Cité. Das Publikum darf lachen, weinen, schmunzeln oder auch einfach nur die Augen schließen und genießen, wie Musik etablierte Grenzen überwindet.Kulturelle Veranstaltungen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben liegen uns als Arbeitsgemeinschaft „Kultur im Christopshbad“ besonders am Herzen. Wir laden Patient*innen, Angehörige, Mitarbeitende und Besucher*innen zu Kunstgenuss und Gesprächen ein. Denn wir sind davon überzeugt, dass Konzerte, Ausstellungen oder Literarisches die Seele berühren und sowohl die Genesung als auch die Gesundheit stärken.Unsere aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf: www.christophsbad.de/event