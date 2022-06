Sommerfest und Tag der offenen Tür im Christophsbad

Wann: Samstag, 16.07.2022, 11:00 bis 16:00 Uhr

Wo: im Klinikpark in der Faurndauer Straße 6-28



Die Christophsbad Klinikgruppe lädt herzlich zum 41. Sommerfest sowie zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 16. Juli 202, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in den Klinikpark in der Faurndauer Straße 6-28 ein.



Leckereien vom Grill, Eis und gekühlte Cocktails, selbstgemachte Limonade sowie Aqua Römer-Getränke laden zum Verweilen und Genießen ein.



Hüpfburg, Schokokuss-Schleuder, Murmelbilder und Kinderschminken - auch für strahlende Kinderaugen ist gesorgt.



Mehrere Hausführungen, eine Vernissage, Chefarzt-Vorträge sowie unsere Scan-Your-Teddy-Aktion in der Radiologie runden das Programm ab.



Fantasievolle Holzprodukte der Arbeitstherapie, Waldeckhof-Erzeugnisse und Angebote der Rehaklinik Bad Boll oder das neue Seelenpresse-Magazin - die Verkaufsstände bieten für jeden etwas.



Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet das Partyduo Dine & Robi.



Das Sommerfest findet bei jedem Wetter statt, bei Sonnenschein im Park, bei Regen in den Räumen des Klinikums Christophsbad. Der Eintritt ist frei.