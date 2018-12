Rücken-Fit: Fünf Wochen für einen gesunden Rücken

20.12.18

Mithilfe von einfachen, aber effektiven Übungen wird der Muskelaufbau unterstützt. Diese können im Anschluss auch selbstständig zu Hause durchgeführt werden, um sich und seinem Rücken etwas Gutes tun. Auch Dehn- und Mobilisationsübungen kommen nicht zu kurz und ermöglichen ein entspannendes Cool down, das zusätzlich noch die Beweglichkeit verbessern kann. Das sportliche Treffen im Praxis-Zentrum hat sich mittlerweile als beliebter und noch dazu sinnvoller Ausgleich zum Alltag in lockerer Atmosphäre entwickelt.Die Kursgebühr beträgt 95 Euro. Ein Großteil der Kosten wird bei Präventionskursen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Sie geben individuell Auskunft darüber. Interessierte bitte telefonisch unter 07161 601-9690 oder per E-Mail pet@pz-goeppingen.de melden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de