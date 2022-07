Pünktlich zu den Festlichkeiten im Jubiläumsjahr erhalten die Einrichtungen der Christophsbad Klinikgruppe einen einheitlichen Webauftritt. Die neuen Webpräsenzen von Christophsbad, Christophsheim, der Rehaklinik Bad Boll und dem neuen ambulanten Angebot im MVZ Christophsbad sind nach rund neun Jahren optisch und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden.„In den letzten Jahren hat sich die Art, wie Information gesucht wird, stark verändert“, berichtet Marco Sansoni, Leiter Digitalisierung & Projektmanagement der Christophsbad Klinikgruppe. Mittlerweile sind die Mehrheit der Aufrufe der Webseiten der Christophsbad-Einrichtungen von einem Mobilgerät ausgehend. Entsprechend wichtig ist es, die Webseiten-Inhalte unter diesen neuen Voraussetzungen attraktiv zu präsentieren. Andreas Garlt, der kaufmännische Direktor der Christophsbad Klinikgruppe, zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Wir wollten neue Webseiten entwickeln, die modern und nutzerfreundlich sind, deren einheitliches Design die Zusammengehörigkeit unserer Einrichtungen unterstreicht.“Ein besonderes Augenmerk galt der zielgruppengerechten Aufbereitung der Webseiten, denn egal ob Patienten, zuweisende Ärzte, Besucher oder Job-Interessenten – sie alle finden sich schnell zurecht und kommen ohne Umwege an aktuelle Informationen, die für sie hinterlegt wurden. Diese Nutzerfreundlichkeit gelingt nur im Zusammenspiel von zwei wesentlichen Neuerungen: Struktur und Design. So wurden die Seiten und Unterseiten aktualisiert und in die neu konzipierte Struktur integriert. Gestalterisch wurde viel Wert auf klare Linien sowie der Weißraum gelegt, was wiederum zur übersichtlichen Gestaltung beiträgt. Die Webseiten entsprechen sowohl den Standards für Barrierefreiheit als auch den aktuellen Datenschutzbestimmungen.„Gerade im Bereich der digitalen Medien ist der Prozess der Modernisierung nie wirklich abgeschlossen“, erklärt Marco Sansoni weiter und verrät: „Bereits diesen Monat wird es auch noch weitere Neuerungen geben, die die Online-Präsenz der Christophsbad-Klinikgruppe ergänzen werden.“Die Webseite der Klinikgruppe ist unter www.christophsbad-klinikgruppe.de erreichbar, dort sind auch alle Einrichtungen gesammelt und verlinkt zu finden. Sie können aber natürlich auch einzeln bzw. direkt abgerufen werden.