„Erlebnispädagogik und Naturheilverfahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ (Dr. med. Markus Löble, Chefarzt der Kinder und Jugendpsychiatrie am Klinikum Christophsbad in Göppingen)

„Natur, gesünder als wir denken“ (Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm)

Das Praxis-Zentrum Göppingen präsentiert die Vorträge der beiden hochkarätigen Referenten unter dem Titel „Raus mit Euch: Maßnahmen für eine gesunde Psyche“. Die Veranstaltung findet im Uditorium Uhingen statt. Sie beginnt um 18.00 Uhr und der Einlass startet um 17.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 17 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten erhalten Interessierte beim Praxis-Zentrum Göppingen, i-Punkt Göppingen, im Kulturbüro im Uhinger Rathaus sowie im Modehaus Frey in Uhingen oder ein paar Wenige an der Abendkasse am 13. Juni 2018.„Rausgehen und selbst Denken ist wie Fenster Aufmachen und Filme Gucken – nur krasser“, erklärt Dr. Löble. „Erlebnispädagogik und Naturheilverfahren sind in Pädagogik, Jugendhilfe sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie bereits etabliert und ein Schwerpunkt am Klinikum Christophsbad in Göppingen.“ Sein Ulmer Kollege Prof. Dr. Dr. Spitzer hat mit Büchern wie "Digitale Demenz" bereits gegen die Digitalisierung angeschrieben. Nun widmet sich der Ulmer Hirnforscher einem neuen Thema: Der Einsamkeit und ihren körperlichen Folgen und warum der fehlende persönliche Kontakt die Gesellschaft verändert.Mittwoch, 13.06.2018,Beginn: 18.00 Uhr, Einlass ab 17.30 UhrUditorium Uhingen, Ulmer Str. 7, 73066 UhingenPraxis-Zentrum Göppingen (Tel. 07161 601-9690), i-Punkt Göppingen, Kulturbüro im Rathaus Uhingen (Tel. 07161 9380-100) sowie im Modehaus Frey, Uhingen oder an derWeitere Informationen finden Sie unter http://www.pz-goeppingen.de/jahresprogramm/raus-mit-euch-13062018/