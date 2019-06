Raus aus dem Burnout: MentaCare-Filmspot klärt auf

"Mich beeindruckt immer wieder, wie gestresste Menschen dank unserer Behandlung neue Wege zu ihren kreativen Energien finden, besonders durch die Kombination von sprechender Medizin und körperorientierten und künstlerischen Therapien", berichtet Dr. med. Thomas Bolm, Chefarzt von MentaCare. "Da zeigt sich, was wissenschaftlich gut belegt ist: Kreativ tätig zu sein entspannt und löst Blockaden. Es setzt innere Kräfte frei, die gerade hochbeanspruchte Menschen heutzutage dringend benötigen."Der Film ist auf der Startseite von MentaCare abrufbar: www.mentacare.de Der Filmspot ist dauerhaft im YouTube-Kanal des Klinikums Christophsbad abrufbar: https://www.youtube.com/... MentaCare, das Zentrum für psychische Gesundheit im Herzen von Stuttgart gehört zur Gruppe Klinikum Christophsbad in Göppingen und ermöglicht Patienten seit 2013 ein umfassendes Therapieprogramm. Ärzte und Therapeuten der Tagesklinik und Ambulanz setzen auf eine maßgeschneiderte Therapie, die sich zum einen an den Erfordernissen der Behandlung, zum anderen an den Möglichkeiten und Bedürfnissen der Patienten orientiert. Mit seinen vernetzten Leistungen bietet MentaCare einen individuell angepassten alltags- und berufsbegleitenden Betreuungsumfang. Das therapeutische Konzept bei MentaCare umfasst verschiedene hocheffektive Methoden, die abhängig vom Therapieziel kombiniert werden.