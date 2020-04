Pressemitteilung BoxID: 795572 (Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG)

Pizzeria Kälberer spendet 60 Pasta-Gerichte an das Christophsheim

Mit 60 Makkaroni-Gerichten drückte die Pizzeria Kälberer einen besonderen Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Christophsheims aus. Diese stellen sich in der Corona-Krise täglich neuen Herausforderungen im Umgang mit psychisch vorbelasteten Bewohnerinnen und Bewohnern.



Am Donnerstag, den 16. April, bedankte sich die Pizzeria Kälberer aus Uhingen zum zweiten Mal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Christophsbads für ihren Einsatz in der Corona-Krise. Eine Woche davor ging die erste Spende von 35 großen Pizzen an Handwerker, Küche- und Hauswirtschaftsmitarbeiter des Klinikums Christophsbad, die gerade besonders viel leisten, damit die Abläufe der Klinik trotz Corona-Krise weiterhin laufen und alle Patienten und Bewohner gut versorgt werden können.



Die zweite großzügige Spende der Pizzeria Kälberer richtete sich an das Christophsheim. Der Pizzeria-Besitzer Raffaele Gagliardi erkundigte sich im Vorfeld genau, wie viele Mitarbeiter im Christophsheim aktuell im Dienst sind. Die große Zahl schreckte ihn nicht ab. Sein Team legte sich ins Zeug, um 60 Portionen frisch zuzubereiten. 55 Makkaroni-Bolognese-Gerichte mit Rindfleisch und 5 vegetarische Gerichte wurden mit viel Freude und Appetit seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Christophsheims am Park und am Hohenstaufenblick angenommen.



Dieser Aufwand ist besonders zu schätzen, vor allem da die Pizzeria auch die Alb-Fils-Kliniken, die Malteser, das Rote Kreuz und andere soziale Einrichtungen wöchentlich mit Pizzen und Pasta beliefert. "Wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Ich melde mich nächste Woche wieder bei Ihnen", kündigte Herr Gagliardi bei der Übergabe an.

