Pflege-Karriere im Christophsbad per Speed-Dating

Auf der Suche nach Kolleginnen und Kollegen geht das Christophsbad neue Wege und bietet ab 2020 regelmäßig „Pflege-Speed-Datings“ an. Dabei setzt das Team der Pflegedirektion des Klinikums Christophsbad sowie des Christophsheims auf zwanglose Gespräche und Kurzbewerbungen. Neurologie, Intensiv, Psychiatrische Pflege und Rehabilitation, von der Arbeit mit Kindern bis zu geriatrischen Rehabilitanden: Beim „Pflege-Speed-Dating“ haben Interessenten die Möglichkeit, verschiedene Einsatzbereiche des Klinikums Christophsbad und des Christophsheims kennenzulernen. Pflegedirektorin Birgit Gambert, stellvertretende Pflegedirektorin Birgit Enenkel, Personalreferentin Lisa Graf und Johannes Sorg, Leiter des Christophsheims am Park sowie weitere Stationsleitungen freuen sich darauf, sich mit zukünftige Kolleginnen und Kollegen direkt austauschen. Das ersten zwei „Pflege-Speed-Datings“ findet am Mittwoch, dem 15. Januar 2020, von 16.00 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag, dem 23. Januar 2020, von 16.30 bis 19.00 Uhr im Herrensaal (Haus 11) des Klinikums Christophsbad statt. Für examinierte Pflegefachkräfte und Wiedereinsteiger heißt das konkret: Neue Jobchance ergreifen, ohne viel Zeit in Bewerbungsunterlagen zu investieren.„Wir sind stets auf der Suche nach engagierten Kolleginnen und Kollegen. Neben der klassischen Bewerberrekrutierung möchten wir nun Neues wagen. Durch zwanglose Vier-Augen-Gespräche verzichten wir beim Speed-Dating auf ausführliche Bewerbungsunterlagen. Im besten Fall wird aus einem Smalltalk eine Festanstellung in einem tollen Team“, erklärt Pflegedirektorin Birgit Gambert. „Teilnehmer haben die Möglichkeit persönlich mit unseren Mitarbeitern zu sprechen.“„Wir möchten den Bewerbern vor Ort zeigen, was unsere Teams ausmacht und stehen für alle Fragen bereit“, so auch Dagmar Jungblut-Rassl, Geschäftsführerin der Christophsheim GmbH und Heimleiterin des Christophsheims am Hohenstaufenblick sowie Personalreferentin Lisa Graf.