Ostermarkt im Klinikum Christophsbad am 13. und 14. März 2024

Ostern steht vor der Tür! Und was dabei natürlich in keinem Haushalt fehlen darf, ist die passende Dekoration. Am Mittwoch, den 13., sowie am Donnerstag, den 14. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr bietet die Arbeitstherapie des Freihofs nun allerlei Originelles zum Verkauf im Foyer des Klinikums Christophsbad an. Neben putzigen Osterhasen und Waldtieren werden auch Gebrauchsgegenstände wie Fußschemel und Serviertabletts angeboten – bei unseren Produkten aus hochwertigem Holz wird jeder fündig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Alle Verkaufsgegenstände wurden im Rahmen der Arbeitstherapie des Klinikums Christophsbad auf dem Freihof angefertigt. Betreut von mehreren Arbeits- und Ergotherapeuten sind dort Patienten mit einer psychischen Erkrankung beschäftigt. Die Arbeitstherapie dient unter anderem der psychischen Stabilisierung, Ressourcenaktivierung und Tagesstrukturierung oder zur Belastungs- und Arbeitserprobung in einem geschützten Raum. Eines der übergeordneten Ziele ist beispielsweise die Rückkehr in Familie, Schule oder Ausbildung. Daneben unterstützt die Arbeitstherapie auch die (Wieder-)Eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt.



Darüber hinaus haben auch viele Bewohner der beiden Christophsheime in der Arbeitstherapie des Freihofs eine Tagesstruktur gefunden. Chronisch psychiatrische Erkrankungen versperren diesen Menschen häufig den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Die Arbeitstherapie bietet Strukturen, die den Bewohnern die Teilhabe am Arbeitsleben und damit einen normalen Alltag ermöglichen.



Die aufwendig handgefertigten Produkte können auch außerhalb des Ostermarktes in der Werkstatt auf dem Freihof, Pappelallee 55, von Montag bis Freitag, 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr erstanden werden.

