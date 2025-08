Eine einzigartige Kunstsammlung: In der Ausstellung „Nichts ist wie es scheint“ präsentieren die Bewohner der beiden Christophsheime ihre außergewöhnlichen Werke. Jeder Pinselstrich, jede Form und Farbe spiegelt eine ganz persönliche Sichtweise der Welt wider – eine Sichtweise, die von den Herausforderungen und Erfahrungen der jeweiligen Menschen geprägt ist. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 14. August 2025, um 17:00 Uhr im Klinikum Christophsbad (Galerie beim Café am Park, Haus 21) statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 04. November 2025. Der Eintritt ist frei.



„Die Ausstellung ist nicht nur eine Entdeckungsreise durch den kreativen Ausdruck der Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung leben, sondern auch eine Einladung, Vorurteile zu überwinden und die Kunst als Brücke zu verstehen – zwischen verschiedenen Welten und Perspektiven“, erklären Ann-Sophie Zimmer, Ann-Katrin Thiessen und Angelika Bartsch vom Arbeitskreis Kultur im Christophsbad. Die Besucher sind eingeladen, sich von der Kraft der Kunst überraschen zu lassen und eine Welt jenseits der gewohnten Realität zu entdecken.



Alle Infos auf einen Blick:



„Nichts ist wie es scheint“ - Ausstellung der Christophsheime

Vernissage am Donnerstag, den 14.08.2025, um 17:00 Uhr

Klinikum Christophsbad, Galerie beim Café am Park, Haus 21

