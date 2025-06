Neues Ehrenamtsprojekt im Kreis Göppingen: Schlaganfall-Helfer gesucht

Plötzlich ist alles anders: Ein Schlaganfall reißt Menschen aus dem Leben, wie sie es kannten. Bewegungen fallen schwer, Sprache versagt, Gedanken verschwimmen. Nicht nur die Betroffenen selbst, auch ihre Angehörigen stehen von einem Moment auf den anderen vor einem Berg an Fragen, Ängsten und organisatorischen Hürden. Allein im Landkreis Göppingen sind jedes Jahr mehr als 330 Menschen von einem Schlaganfall betroffen – Tendenz steigend.



Jetzt setzen drei starke Partner gemeinsam ein Zeichen: Das Klinikum Christophsbad, der DRK-Kreisverband Göppingen und die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe starten erstmals im Landkreis ein einzigartiges Projekt: die Ausbildung ehrenamtlicher Schlaganfall-Helferinnen und

-Helfer. „Menschen brauchen Menschen – gerade nach einem Schlaganfall“, erklärt Projektkoordinatorin Svenja Wörz, „und genau da wollen wir ansetzen. Wir suchen engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Betroffenen auf Augenhöhe zu begegnen und sie auf ihrem Weg zurück in den Alltag zu unterstützen.“



Schlaganfall-Helfer sind keine medizinischen Fachkräfte – und müssen es auch nicht sein. Sie werden in einer kostenlosen Schulung mit mehreren Terminen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Dabei geht es um grundlegendes medizinisches Wissen rund um den Schlaganfall, um Rehabilitationsmöglichkeiten, Kommunikation, psychologische Aspekte, Sozialrecht und praktische Unterstützungsmöglichkeiten. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in Akutstationen wie die Stroke Unit, lernen regionale Unterstützungsangebote kennen und trainieren Beratungssituationen.



Was macht ein Schlaganfall-Helfer konkret?



Die Helfer begleiten Betroffene nach ihrer Akutbehandlung – hören zu, machen Mut, helfen bei der Orientierung im Dschungel der Nachsorgeangebote, begleiten zu Terminen oder gestalten gemeinsame Freizeitaktivitäten. Ebenso wichtig: Die Angehörigen finden durch die Helfer oft eine wertvolle Entlastung im Alltag. Die Schulung startet im Juli und endet im Dezember mit einer feierlichen Zertifikatsvergabe. Der Auftakt dazu ist eine öffentliche Informationsveranstaltung am Mittwoch, 25. Juni 2025, 18:00 Uhr in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Eichertstraße 1, 73035 Göppingen. Hier erfahren Interessierte alles über die Idee, den Ablauf der Schulung und die Aufgaben im Ehrenamt. Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz – erste Kontakte können geknüpft, Fragen direkt gestellt werden.



„Wer sich engagieren möchte, wird viel zurückbekommen“, ist sich das Organisationsteam sicher. Denn kaum eine Aufgabe sei so sinnvoll wie die, einem Menschen nach schwerem Schicksalsschlag wieder ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. PD Dr. med. Katharina Althaus, Chefärztin der Klinik für Neurologie im Klinikum Christophsbad, ergänzt: „Schlaganfall-Helferinnen und -Helfer schenken den Betroffenen Zeit, Gehör und Zuversicht – all dies ist oft genauso wichtig wie jede medizinische Maßnahme. Wir sind stolz, dieses wertvolle Ehrenamt in der Region mit auf den Weg zu bringen und zu begleiten.“



Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung sowie die Ausbildung der ehrenamtlichen Schlaganfall-Helferinnen und -Helfer ist kostenlos. Zur besseren Planung freuen wir uns über Ihre Anmeldung – gerne auch bequem über den QR-Code. Selbstverständlich sind auch spontane Besucher herzlich willkommen.

