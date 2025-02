Musikalischer Abend mit den „Odelos“: Konzert am Donnerstag, den 13. Februar 2025

Barrieren sind ihnen fremd: Die "Odelos" sind sieben Musiker, die zwar nicht alle dieselbe Sprache sprechen, sich aber dennoch blendend verstehen – über die universelle Sprache der Musik. Die Band lädt am Donnerstag, den 13. Februar 2025, um 18:30 Uhr zu einem musikalischen Abend in den Herrensaal des Klinikums Christophsbad ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Musik hilft den „Odelos“ dabei, gemeinsam ihre Schicksale und Traumata zu bewältigen. Denn ein Großteil der sieben festen Bandmitglieder besteht aus ukrainischen Flüchtlingen; auch ein junger Mann aus Albanien gehört zur Musiktruppe. Die Herkunft spielt keine Rolle, die Liebe zur Musik eint die Gruppe. Initiiert wurde das Projekt von Hermann Bieler – man könnte den Pensionär sozusagen als „Band-Vater“ bezeichnen. Als er vor zwei Jahren erfuhr, dass in Geislingen ein neues Heim für Geflüchtete aus der Ukraine entstehen soll, schaltete er via eBay eine Anzeige: „Menschen zum gemeinsamen Musizieren gesucht.“



Gleichgesinnte waren schnell gefunden, ebenso ein passender Proberaum auf dem Gelände, das der Musik-Combo ihren prägnanten Namen verleiht: Die Flüchtlingsunterkunft wurde auf dem ehemaligen Gelände der Firma „Odelo“ errichtet. Früher wurden hier Autolichter hergestellt. Heute bringt die Band mit ihrer gefühlvollen, melancholischen Musik die Herzen der Zuhörer zum Leuchten – und damit etwas Licht in dunkle Tage.



Alle Informationen auf einen Blick:

Musikalischer Abend mit den „Odelos“

Donnerstag, 13. Februar 2025, 18:30 Uhr

Klinikum Christophsbad, Herrensaal (Haus 11)

Eintritt: frei (um Spenden wird gebeten)

(lifePR) (