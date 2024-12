Mitgliederabend im VitalZentrum: Wir bedanken uns für ein erfolgreiches Trainingsjahr 2024!

Ende November 2024 fand der traditionelle Mitgliederabend im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll statt. Das Team lud die sportbegeisterten Mitglieder zu einem gemeinsamen Abend ein, um sich für ein erfolgreiches und ereignisreiches Trainingsjahr 2024 zu bedanken.



Die Veranstaltung bot den Mitgliedern die Möglichkeit, sich sowohl sportlich zu betätigen als auch in geselliger Atmosphäre gemeinsam Zeit zu verbringen – und es sich bei Speis und Trank gutgehen zu lassen: Im Eingangsbereich des VitalZentrums war ein großzügiges Buffet mit einer Vielzahl unterschiedlichster Leckereien aufgebaut. Weihnachtlich geschmückte Stehtische und Sitzgruppen sorgten für die nötige Wohlfühlatmosphäre – die ideale Umgebung für einen lockeren und ungezwungenen Abend. Bei Punsch und Glühwein tauschte man sich über Trainingstipps und sportliche Ziele aus.



„Der Mitgliederabend war ein voller Erfolg. Wir haben uns sehr über die vielen bekannten Gesichter gefreut. Es war schön zu sehen, wie das VitalZentrum von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer wahren ‚Sportler-Familie‘ heranwächst, in der sich jeder willkommen fühlt“, so Matthias Moll, Leiter des VitalZentrums.



Übrigens: Für all diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind, haben wir erfreuliche Neuigkeiten: Unsere Kochevents für 2025 sind terminiert! „Verschenken oder gönnen Sie sich selbst ein kulinarisches Erlebnis“, empfiehlt Christiane Braig, Leitung Veranstaltungsmanagement und Diätassistentin des VitalZentrums.



Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und Unterstützer – auf ein weiteres erfolgreiches sportliches Jahr im VitalZentrum!



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die

MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

