Ministerin Nicole Razavi MdL zu Gast auf dem Lebenscampus Freihof

„Ein tolles Projekt, ganz im Sinne Dr. Heinrich Landerers“ – so äußert sich Nicole Razavi MdL zum Projekt Lebenscampus, welches auf dem Freihof Göppingen in der Pappelallee entsteht. Die baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen folgte kürzlich einer Einladung der Geschäftsführenden Rudolf Schnauhuber (Christophsbad Klinikgruppe) und Dagmar Jungblut-Rassl (Christophsheim GmbH) und stattete dem Lebenscampus Freihof einen Besuch ab. Im Beisein der Landtagsabgeordneten Ayla Cataltepe ließ sich Ministerin Razavi den Lebenscampus und alle weiteren Planungen bei einer Begehung en Detail vor Ort erklären. Ihr Fazit: „Der Freihof zeigt eindrucksvoll, wie man Tradition und moderne Therapieansätze miteinander verbinden kann. Es ist beeindruckend, mit wie viel Herzblut die Christophsbad Klinikgruppe dieses Kulturdenkmal erhält und weiterentwickelt. Ich freue mich, dass das Land dieses besondere Projekt im Rahmen der Denkmalförderung unterstützen kann.“



„Der Freihof, im Jahr 1859 durch Dr. Heinrich Landerer gegründet, spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Sozialpsychiatrie“, erläutert Dagmar Jungblut-Rassl. Sie ergänzt „Mit unseren gegenwärtigen und zukünftigen Projekten rund um den Lebenscampus Freihof möchte die Christophsbad Klinikgruppe diesen historischen Ort und dessen Bedeutung in der Pflege von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den Mittelpunkt rücken.“ Besonders die Verbindung zu Tieren und die Förderung der Selbstwirksamkeit durch die Angebote der Arbeitstherapie seien zentrale Bestandteile dieser Lebenswelt. Derzeit wird auf dem Gelände des Freihofs beispielsweise das alte Herrenhaus zu einem Autismus-Kompetenzzentrum umgebaut – selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher baurechtlicher und Denkmalschutz-Vorgaben. „Das ist manchmal gar nicht so einfach. Doch das ist es uns wert: Wir sind von dem Projekt zu 100 Prozent überzeugt“, betont Rudolf Schnauhuber. Das Herrenhaus wird in absehbarer Zeit 16 Menschen mit Unterstützungsbedarf beherbergen können.

