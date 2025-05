Ein Virtuose zu Gast im Ländle: Der Musiker, Liedermacher und preisgekrönte Filmemacher Michael Stillwater ist mit seinen Liedern weltweit, religions- und kulturübergreifend unterwegs. Sein erklärtes Ziel: Menschen im Herzen berühren! Am 22. Mai gastiert der US-Amerikaner mit seinem Programm „Voices of the Heart“ im Klinikum Christophsbad. Das Mitsingkonzert beginnt um 18:30 Uhr in der Kapelle, der Eintritt kostet 15,00 Euro (ermäßigt 10,00 Euro).



Zu Beginn des Abends werden gemeinsam spirituelle Lieder gesungen. Dadurch sollen Lebensfreude, Vertrauen sowie Kreativität erweckt und gestärkt werden. Ein Highlight wartet im Anschluss auf alle Teilnehmenden: „Es wird die Möglichkeit geben, in einer Zeremonie ein persönliches Lied zu erhalten, das Michael aus dem Moment kreiert“, erklärt Simone Wagner, Musiktherapeutin im Klinikum Christophsbad und Mitglied des Arbeitskreises „Kultur im Christophsbad“. Dieses Lied könne sich auf ein Thema des eigenen Lebens oder ein persönliches Lebensziel beziehen und über lange Zeit wie Medizin in den Alltag hineinwirken. Die so entstandenen Lieder erhalten die entsprechenden Personen im Nachgang in digitaler Form.



Alle Infos auf einen Blick:

Michael Stillwater: „Voices of the Heart“ – Mitsingkonzert mit persönlichem Lied

Donnerstag, 22.05.2025, 18:30 - 21:30 Uhr

Kapelle im Klinikum Christophsbad

Eintritt: 15,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro

