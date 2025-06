"Menschen ohne Ketten": MuSeele zeigt Ausstellung zur Psychiatrie in Westafrika

Gemeinsam mit dem Verein „Menschen ohne Ketten e. V.“ zeigt das MuSeele eine außergewöhnliche Fotoausstellung: Berührende und informative Fotografien erzählen über das Leben mit einer psychischen Erkrankung in Westafrika. Am Mittwoch, den 11. Juni 2025, 17:00 Uhr, findet die Vernissage der Fotoausstellung im DANEBEN (Klinikum Christophsbad, Haus 10, OG) statt. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.



„Die Fotografien gewähren den Betrachtenden einen lebendigen und sehr nahen Einblick in die psychiatrische, soziale und therapeutische Behandlung in den zehn geförderten Zentren“, erklärt Dipl.-Psych. Rolf Brüggemann, Leiter des MuSeele. Der Verein „Menschen ohne Ketten e.V.“ unterstützt die Arbeit in Burkina Faso und der Elfenbeinküste mit Geld, Medikamenten, Fachwissen und persönlichem Know-how seiner Mitglieder. Zur Vernissage werden die Vertreter von „Menschen ohne Ketten e.V.“ die Situation vor Ort aus eigener Sicht beschreiben.Bereits in der Vergangenheit hatte das MuSeele zum Thema eine Ausstellung konzipiert, die an verschiedenen Orten in Deutschland gezeigt wurde.(Zeichen: ca. 1.100)



Alle Infos auf einen Blick:

„Menschen ohne Ketten“ – Fotoausstellung

Vernissage am Mittwoch, 11.06.2025, 17:00 bis 19:00 Uhr

MuSeele, DANEBEN, Klinikum Christophsbad (Haus 10, OG)

Eintritt frei; Spenden kommen dem Verein „Menschen ohne Ketten e.V.“ zugute



Zum Verein Menschen ohne Ketten e.V.:



Der Verein engagiert sich seit über 20 Jahren in zwei Ländern Westafrikas und unterstützt die Arbeit vor Ort finanziell und durch fachliche Beratung. Inzwischen können auf diese Weise zehn lokale psychiatrische Zentren in der Elfenbeinküste sowie in Burkina Faso gestärkt, qualifiziert und begleitet werden. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihrer Familien zu verbessern. Dazu gehört seit einigen Jahren auch, die ambulante Versorgung auszubauen, die therapeutischen Angebote wie Ergo, Kunst- oder Bewegungstherapie zu erweitern sowie insbesondere die Bevölkerung über psychische Erkrankungen aufzuklären.



Fragen zum Thema beantwortet die Geschäftsführerin Eva Sodeik-Zecha gerne: Telefon: 0711 39116960; E-Mail: mail@menschenohneketten.de

