Literatur Speed Date im Christophsbad

Die Zuhörer haben an diesem Abend die Chance, gleich sechs unterschiedliche Werke und damit auch unterschiedliche Genres hören. So ist für jeden etwas dabei und die Abwechslung ist garantiert. Im Anschluss besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit den Autorinnen und Autoren über ihre Werke zu diskutieren. Natürlich können die jeweiligen Bücher auch erworben werden – auf Wunsch mit persönlicher Widmung.Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Programmsvom Deutschen Literaturfonds und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.Die Autorinnen und Autoren kommen alle aus der Region und lesen aus ihren jeweils aktuellen Werken. Mit dabei sind: Marie Komenda, Ines Witka, Marlies Birkle, Jutta Weber-Bock, Wolfgang Haenle und Burkhard Sonntag.Literatur Speed DateKlinikum Christophsbad, HerrensaalDonnerstag, 29.06.2023, 17 Uhr bis circa 19 UhrEintritt frei1.)Marie Komenda schreibt Liebesromane mit Herzschmerz und Happy End. Für ihren Weihnachtsroman hat sie im Jahr 2022 den Tolino eBook Bestseller Button erhalten. Privat liebt sie es zu backen, ist begeistert von der Unterwasserwelt und lauscht gerne dem beruhigenden Schnurren ihrer Katzen. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie im wunderschönen Schwabenländle.Beim Literatur Speed Date liest sie aus ihrem Irland-Roman „Zwischen uns das Glück der Kleeblätter“ und entführt die Zuhörer*innen auf einen Roadtrip über die grüne Insel.Weitere Infos:Website: www.mariesbuecherwelt.de Instagram: marie_komenda_autor2.)Ines Witka schreibt Sachbücher, Romane, Kurzgeschichten und für diverse Zeitschriften.Ihre Schwerpunktthemen sind Partnerschaft und Erotik.Zuletzt erschien der 3. Band "Magie" in der Reihe: „Theater der Lust“2012 erhielt sie den Master of Arts in Biografischem und Kreativem Schreiben von der Alice Salomon Hochschule in Berlin.Seitdem konzipiert und realisiert sie Schreibwerkstätten und Workshops zum erotischen, kreativen und biografischen Schreiben.Beim Literatur Speed Date liest sie aus „Perle um Perle“, ein Entwicklungsroman über Erotik, die Psyche und dunkle Geheimnisse.Weitere Infos:Website: www.ineswitka.de Faceboook: Autorin.InesWitkaInstagram: ineswitka3.)Marlies Birkle, in Leutkirch im Allgäu geboren, studierte Germanistik und Politikwissenschaft für das Lehramt. Nach dem Staatsexamen volontierte sie bei der Tübinger Lokalzeitung und war Kulturredakteurin bei der Ulmer Südwest Presse. Später arbeitet(e) sie auch als Lehrerin und als Legasthenie-Therapeutin. Die Autorin lebt in Bad Boll und veröffentlichte in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien Prosa und Lyrik. Sie erhielt ein Stipendium der Kunststiftung und vier Stipendien des Förderkreises deutscher Schriftsteller. Je drei Mal wurde sie als Finalistin zum Feldkircher Lyrikpreis und - mit Prosa - zum Irseer Pegasus eingeladen.2020 erschien ihr erster Gedichtband: Ein Schatten wehte herüber - Lyrik der Gegenwart 93 in der Edition Art & Science. Marlies Birkle wird Gedichte aus diesem Band vorstellen: Schwebende Abende, Schattenspiele im Zug und Leuchtspuren vor ihrem Verschwinden.4.)Jutta Weber-Bock wurde 1957 in Melle geboren und ist dort aufgewachsen. Schon als Kind liebte sie alte Mühlen und Fachwerkhäuser. Sie studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Osnabrück und lebt heute als freie Schriftstellerin und Schreibcoach in Stuttgart. 2020 ist ihr erster historischer Roman herausgekommen.Jutta Weber-Bock liest aus dem historischen Roman „Das Vermächtnis der Kurfürstin“, der zweite Band der Reihe um die Giftmörderin Christiane Ruthardt:Nach dem Tod von Christianes Ziehvater liegt das Sorgerecht bei dessen Schwester, der Bergrätin Elisabeth Hehl. Um ihrem Einfluss zu entgehen und eine gute gesellschaftliche Stellung zu erlangen, flieht Christiane. Doch eine standesgemäße Heirat wird ihr von Elisabeth verwehrt. Als Christiane herausfindet, dass Kurfürstin Mathilde ihr eine ansehnliche Geldsumme vermacht hat, schmiedet Elisabeth einen teuflischen Plan, wie sie nicht nur an das Vermögen herankommen, sondern Christiane für immer zu ihrem Mündel machen kann.Infos: https://weber-bock.de 5.)Wolfgang Haenle wurde 1945 in Altötting auf der Durchreise geboren, wuchs in Göppingen auf, studierte Maschinenwesen und technische Fotografie an der Uni Stuttgart, wohnt seither auch in oder im Umland von Stuttgart.Seit 2007 freier Schriftsteller, ab 2013 Lyrikdozent, schreibt Lyrik und Kurzprosa. Vielfach vertreten in Anthologien und Zeitschriften. Letzte Titel: „von der Unschärfe der Wälder“, Gedichte und Fotos, Jutta von Ochsenstein und Wolfgang Haenle, 2022, „schlafende Hunde“ (Anthologie), Gedichte, 2023.Auszeichnungen: Arbeitstipendium des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg e. V. 2009, Nominierung für den Polly Literaturpreis 2017, Foto -Ausstelung „Von der Unschärfe der Wälder“ im Garnisonsschützenhaus Suttgart 2023Wolfgang Haenle liest Gedichte aus seinen BüchernHomepage: wolfgang-haenle.de6.)Burkhard Sonntag ist Arzt, Blogger und Selfpublisher. Seine Lieblingsthemen sind das Reisen und Unterwegs-sein.Beim Literatur-Speed-Date liest er aus seinem 2017 erschienenen Roman „Wege nach Lyonesse“: Der erfolgreiche Investmentbanker Ben Whitcombe verliert erst seinen Job und gleich darauf auch Frau und Wohnung. Ganz unten angekommen, macht er sich auf den Weg von Budapest nach London, um dort neu anzufangen. Aber die Reise verläuft anders als geplant. Ben merkt, dass er von einer geheimnisvollen Bruderschaft verfolgt wird: Sie hinterlassen ihm merkwürdige Nachrichten und sind ihm immer einen Schritt voraus. Wer sind sie? Gefährliche Verschwörer, harmlose Spinner oder Freunde, die ihn auf die Probe stellen wollen?Ben beginnt, über sein Verhalten und seine Werte nachzudenken und begreift allmählich, dass Familie und Freundschaft wichtiger sind als Erfolg und Prestige…