Liederkranz „stimmt so“ gastiert am 06. Juli im Klinikum Christophs-bad

Der Göppinger Liederkranz „stimmt so – aus Freude am Singen“ lädt am Sonntag, den 06. Juli 2025, zu einem Sommerständchen ins Klinikum Christophsbad ein. Im Park am Café bieten die Sängerinnen und Sänger um 16:15 Uhr beste musikalische Unterhaltung.



Schon seit Jahrzehnten erfreut der Chor die Patienten des Christophsbads Göppingen und ihre Besucher jeden Sommer mit einem Konzert. Der Chor wartet mit einem breiten musikalischen Repertoire auf: Liebeslieder aus alter und neuer Zeit, Lieder für die Nacht und alles, was schön klingt und bis dahin noch geübt werden muss, stehen auf dem Programm. Ob Klassik, Romantik, Moderne, geistliche Werke oder Lieder aus anderen Kulturen – der Liederkranz „stimmt so“ wird abermals sein Können unter Beweis stellen. Begleitet wird der Chor von seinem Dirigenten Gunther Rall am E-Piano. Der Eintritt ist frei. Bei Regenwetter singt der Chor im Café des Klinikums.



Alle Infos auf einen Blick:



Sommerständchen

Liederkranz „stimmt so – aus Freude am Singen“

Sonntag, 06.07.2025, 16:15 Uhr

Klinikum Christophsbad, Park am Café

