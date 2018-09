Le[ ]rstelle: Kunsttherapeutisches Projekt im Christophsbad

06.09.18

Der Titel „Le[ ]rstelle“ verweist ganz bewusst auf die Möglichkeit sich einer „Leere“ zu stellen, als „Lehre“ zur Achtsamkeit und Entspannung. „Ich untersuche in meiner Masterarbeit die Wirkung von Stille auf den Menschen“, erklärt die im Klinikum Christophsbad tätige Kunsttherapeutin Michaela Demuth. „Mit einer gezielten Befragung erhebe ich in den nächsten Monaten die Reaktionen verschiedener Gruppen, werte diese aus und freue mich schon auf die Rückmeldungen.“ Besucher können das Forschungsprojekt nach einem Besuch mit Feedback per E-Mail unterstützen.Die künstlerische Installation wird voraussichtlich sechs Monate, also bis März 2019, im Klinikpark zu begehen sein. Die Rauminstallation ist vom Café im Park aus etwa 100 Meter Park aufwärts gelegen und leicht zu Fuß erreichen. Am Mittwoch, dem 12.09.2018, können Interessierte zudem im Herrensaal (Haus 11) des Christophsbads um 8.30 Uhr einem Vortrag rund um das kunsttherapeutische Forschungsprojekt beiwohnen.Vernissage: Dienstag, 11.09.2018, 17 UhrVortrag zum Forschungsprojekt: Mittwoch, 12.09.2018, 8.30 Uhr, Herrensaal (Haus 11)Installation voraussichtlich bis März 2019, 9-19 Uhr, Klinikpark beim Café am Park,Klinikum Christophsbad, Faurndauer Straße 6-28, 73035 GöppingenPressevertreter sind herzlich und ausdrücklich eingeladen. Weitere Informationen finden Besucher unter www.christophsbad.de/kultur sowie im Flyer anbei.