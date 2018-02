Kuratorenführung durch Ausstellung "Die Seele ist ein Oktopus"

Die Kunsthistorikerin Dr. Uta Kornmeier ist Kuratorin der Ausstellung „Die Seele ist ein Oktopus. Antike Vorstellungen vom belebten Körper“ sowie Herausgeberin des Ausstellungskataloges. Konzipiert durch das Berliner Exzellenzcluster Topoi und die Alexander von Humboldt-Professur für Klassische Altertumswissenschaften und Wissenschaftsgeschichte an der Humboldt Universität Berlin wurde die Ausstellung zunächst im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité und dann im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt gezeigt. Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschungleitet Kornmeier zurzeit das DFG-Forschungsprojekt "Intime Bilder. Die Geschichte kunsthistorischer Radiologie".Bei der gutbesuchtenführte Diplom-Psychologe und MuSeele-Leiter Rolf Brüggemann in das Konzept der Ausstellung ein und stellte die Oktopus-Werke des Künstlers Abram Wilhelm vor. Dr. Wolfgang Siegl sprach kurzweilig über philosophische Aspekte der antiken Medizin sowie der Oktopoden, von Calamari über Piraten bis zu Aristoteles. Mit Mandoline und Gitarre begleiteten Klaus Wuckelt und Dietmar Gaugele die Veranstaltung musikalisch und verbreiteten ein mediterranes Flair.Weitere Informationen finden Sie unter: www.museele.de oder unter http://www.christophsbad.de/klinikum-christophsbad/einrichtungen/kultur-im-christophsbad Führungen auf Anfrage an info@museele.de.Ein Ausstellungskatalog ist für 12 Euro erhältlich. Freiexemplare für interessierte Journalisten geben wir gerne aus.Das Muist ein Museum über die Geschichte der Psychiatrie. Die Psychiatrie ist eine umstrittene Institution und für viele Menschen irgendwie unheimlich. Dazu trägt die sehr wechselhafte und zum Teil tragische Geschichte bei. Durch die sachgerechte Information können sich Besucher ein eigenes Urteil bilden. Provokative Formate laden ein zum Nachfragen, zum Nachdenken und zum Gespräch. Die Besucher können sich interaktiv auf die Themen und Exponate einlassen, denn die Themen werden multimedial präsentiert, d.h. alle Sinne sind beteiligt und gefordert.Das Mubefindet sich im Dachgeschoss des alten Badhauses (Haus 10) des Klinikums Christophsbad in Göppingen und ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen sind nach Voranmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Person. Führungen kosten zusätzlich 30 Euro. Die maximale Gruppengröße pro Führung ist auf circa 20 Personen begrenzt.Dipl.-Psych. Rolf Brüggemann, Telefon 07161 601-8488Dr. phil. Ute Kühlmann, Telefon 07161 601-8482Sabine Schwab, Telefon 07161 601 -9712, Mo-Di 9-12 UhrE-Mail: info@museele.deMu, Faurndauer Str. 6-28, 73025 Göppingen