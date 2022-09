"Kraftorte" - Malerei von Christel Fuchs: Finissage am 15. September 2022 mit Musik des Gitarristen Werner Dannemann

Christel Fuchs ist seit über vier Jahrzehnten malend unterwegs. Nach Jahren des Aquarellmalens und Kohlezeichnens des offensichtlich Gegenständlichen wendet sie sich nun in einem langsamen Prozess des Loslösens hin zur informellen Malerei. Die Künstlerin wählt gerne Materialien erdgeschichtlichen Ursprungs: So arbeitet sie beispielsweise mit Ölschiefer, Sumpfkalk, Sand, Steinmehl und Pigmenten. Sie selbst bezeichnet ihr Vorgehen als „malerische Geologie“. Es entstehen dreidimensionale, oft monochrome Bildräume. Die Schönheit des Zerfalls und der Prozess von Werden und Vergehen ziehen sich durch das künstlerische Wirken der Malerin. Christel Fuchs lebt und arbeitet in Bad Ditzenbach. Die Ausstellung ist täglich von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.Weitere Informationen zu den Künstlern und zu ihren Werken finden Sie unter folgenden Links:Bitte beachten Sie die derzeitigen: Das Tragen einer FFP2-Maske und die Vorlage eines negativen Schnelltests (max. 24 h alt) bzw. eines negativen PCR-Tests (max. 48 h alt) sind für alle Besucher verpflichtend. Die hauseigene Teststelle, betrieben von der Firma Huber Health Care vor dem Eingang von Haus 20, hat montags bis freitags von 7:00 bis 11:30 Uhr sowie von 12:30 bis 16:00 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen können Sie sich von 12:00 bis 16:00 Uhr testen lassen. Das Testzentrum wird für die Finissage extra bis 17.15 Uhr geöffnet haben. Bitte planen Sie vor Beginn der Finissage genügend Zeit ein, um der Veranstaltung pünktlich um 17.00 Uhr beiwohnen zu können.Alles Wichtige zu den aktuell geltenden Hygienevorschriften finden Sie hier: