„Sprache sagt alles“ – dem Motto des Dudens ist nichts hinzuzufügen. Doch was, wenn Sprache als Hürde erscheint, gar der Akt des Sprechens selbst zu schwierig wird? Genau dann kommt die Logopädie ins Spiel. Am 06. März wird alljährlich diese wichtige therapeutische Arbeit in Form des „Europäischen Tages der Sprachtherapie“ in den Fokus gerückt. Auch im Klinikum Christophsbad genießt die Logopädie einen hohen Stellenwert – und einen exzellenten Ruf. Anlass genug, die Arbeit der Therapeutinnen und Therapeuten etwas genauer zu beleuchten.



Unter dem Motto „Hilfen für den Sprachaufbau: Die Sprachumgebung von Kindern bereichern“ rückt der Aktionstag in diesem Jahr die Kleinsten in den Mittelpunkt. Auch im Klinikum Christophsbad können Kinder logopädisch behandelt werden. „Viele denken, dass unser Klinikum nur etwas ‚für alte Leute‘ sei, aber dem ist nicht so. Kommunikation ist keine Frage des Alters“, erklärt Dipl.-Päd. Ursula Kling, Leitung der Logopädie. „Auch Kinder werden in unserer logopädischen Ambulanz behandelt“, so die Akademische Sprachtherapeutin. Das Gros des Klientels bestehe aber ganz klar aus älteren Menschen: zum Beispiel aus Patienten und Rehabilitanden der Geriatrischen Rehaklinik oder den Kliniken für Gerontopsychiatrie und Neurologie. „Bei ihnen stehen die Verbesserung bzw. die Erhaltung der Kommunikationsfähigkeit im Vordergrund“, berichtet Frau Kling. Beispielsweise infolge einer demenziellen Erkrankung oder nach einem Schlaganfall.



„Unser Logopädie-Team behandelt jede Form von Kommunikationsstörungen – ambulant oder stationär“, versichert Sabrina Herre, M.Sc., stellvertretende Leitung der Logopädie im Klinikum Christophsbad. „Mit unserer Arbeit tragen wir maßgeblich dazu bei, dass die Patienten und Rehabilitanden ihre persönlichen Kommunikationsziele erreichen. Unterm Strich fördern wir dadurch ihre Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit im Alltag“, so Frau Herre. Sie ergänzt: „Kommunikation ist der Schlüssel zur Teilhabe – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Umfeld.“

(lifePR) (