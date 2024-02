Klangkunst-Soundabend mit Peter Schubert im Klinikum Christophsbad

Am Donnerstag, den 22. Februar, lädt Peter Schubert um 18:30 Uhr zu einem Klangkunst-Soundabend in den Herrensaal des Klinikums Christophsbad ein.



Der Geislinger Künstler und Komponist Peter Schubert begeistert die Menschen schon seit über 20 Jahren mit seinen besonderen Hörerlebnissen. Nach seiner audio-visuellen Installation „Resonanzen“ im MuSeele im Frühjahr 2023, besucht er nun erneut das Christophsbad Göppingen. Diesmal stellt er sein aktuelles Projekt „auvikogue – interaktionen VI“ vor.



Peter Schubert kündigt einen spannenden Abend mit experimentellen Sounds, atmosphärischen Momenten, überraschenden Wendungen und intensiver Dynamik an – alle Interessierten können sich auf ein besonderes Hörerlebnis freuen. Das Sammeln spezieller Geräusche oder das Entlocken derselben von Objekten und Instrumenten bilden dabei immer die Grundlage der Klangbilder, die im Arbeitsprozess entstehen und in welche man sich an diesem Abend fallen lassen kann. Begleitet wird Schubert von seinen langjährigen Mitstreitern Andreas Usenbenz (Kontrabass, Elektronik, Field Recordings) und Domenik Gebhardt (Trompete).

