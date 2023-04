Jazz-Virtuose Christy Doran spielt im Klinikum Christophsbad

Ein Weltklasse-Musiker kommt nach Göppingen: Zum Abschluss der Ausstellung „Wandlungen“ von Herbert Federsel im Klinikum Christophsbad ist am Donnerstag, 13. April 2023, 18:30 Uhr, der schweizerisch-irische Gitarrist Christy Doran mit „Guitar & Loops“ zu Gast. Das Konzert findet im Herrensaal (Haus 11) statt. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 5 Euro).



Christy Doran zählt zu den innovativsten Gitarristen der europäischen Musikszene. Aus Jazz, Rock, moderner Klassik und Folk hat er einen ganz eigenen Stil geformt. Doran lehnt Denkverbote und Schubladen ab und verabscheut Langeweile oder Routine. So gilt er als einer der herausragenden Interpreten der Musik von Jimi Hendrix. Ob in Solokonzerten, Duoprojekten wie dem mit der chinesischen Pipa-Virtuosin Yang Ying, Vertonungen von Texten von Samuel Beckett, bis hin zur Großformation „144 Strings for a Broken Chord“ – der 1949 in Dublin/Irland geborene, seit seiner Kindheit in Luzern lebende Musiker ist ein unermüdlicher Klangforscher. Doran konzertiert rund um den Globus.



2017 wurde er vom Magazin „JazzThing“ in die Reihe „European Jazz Legends“ gewählt. 2020 wurde ihm der renommierte Schweizer Musikpreis verliehen.