Jahrestagung des Arbeitskreises Psychiatriegeschichte Baden-Württemberg am 9. und 10. Mai 2023

Der Arbeitskreis Psychiatriegeschichte Baden-Württemberg lädt zur diesjährigen Jahrestagung: Diese findet im Klinikum Christophsbad am 9. Mai (ab 15:00 Uhr, Treffpunkt an der Pforte) und am 10. Mai (ab 9:00 Uhr) hauptsächlich im Herrensaal (Haus 11) statt und wird vom Team des MuSeele ausgerichtet. Die Einladung richtet sich nicht nur an die Mitglieder des Arbeitskreises, sondern auch an die allgemeine Bevölkerung: Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 25. April 2023 per E-Mail unter info@museele.de an.



An beiden Tagen werden informative Vorträge zu verschiedenen Themen der Psychiatriegeschichte geboten: So referiert beispielsweise Wolfram Voigtländer über „Zeichnungen in psychiatrischen Akten der Berliner Charité aus den Jahren 1904-1912“. Georg Lilienthal hält einen Vortrag über „Kinder aus Baden-Württemberg als Opfer der ‚Euthanasie‘ in der Kinderfachabteilung Eichberg im Rheingau“ und Gerlinde Reich spricht über „Die Sonnenberg Klinik in Stuttgart – eine schwäbische Sternstunde.“ Insgesamt finden zehn verschiedene Vorträge statt.



Daneben ist eine Führung über das Klinikgelände des Christophsbads Göppingen geplant. Auch der Besuch des hauseigenen Psychiatriemuseums MuSeele ist möglich. „Wir freuen uns sehr über die Einladung des MuSeele-Teams rund um Rolf Brüggemann und folgen sehr gerne seinem Ruf nach Göppingen. Ich bin mir sicher, dass die Jahrestagung vom historischen Ambiente des Herrensaals profitiert und auch dieses Mal wieder für spannende Diskurse und Begegnungen sorgt“, erklärt Prof. Dr. med. Thomas Müller, M.A., Leiter des Forschungsbereichs Geschichte und Ethik in der Medizin aus Ravensburg.



Rolf Brüggemann, Diplom-Psychologe und Leiter des MuSeele freut sich schon sehr auf die beiden Termine im kommenden Mai: „Es ist uns eine große Ehre, die diesjährige Tagung des Arbeitskreises hier im Klinikum Christophsbad auszurichten. Lebendig und spannend werden Themen von damals, von heute und auch von morgen durch renommierte Gastredner verhandelt.“



Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem Programmheft im Anhang.