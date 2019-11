Internationaler Antibiotika-Tag: Effektiver Einsatz, Eindämmung von Resistenzen

In Deutschland sterben trotz aller Antibiotika jährlich rund 22.000 Menschen an einer Lungenentzündung. Infektionen, die auch im Krankenhaus erworben werden, kosten in Deutschland Schätzungen zufolge ebenfalls bis zu 20.000 Menschen das Leben. [1] „Wenn ein Antibiotikum seine Wirkung verliert, ist prinzipiell jeder gefährdet. Infektionen mit resistenten Erregern lassen sich meist schwieriger behandeln und können einen komplizierteren Verlauf nehmen. Ein erhöhtes Risiko für solche Infektionen haben insbesondere Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder mit Autoimmunerkrankungen“, erklärt Prof. Dr. Vasić.Antibiotika-Resistenzen entstehen, wenn Bakterien sich so verändern, dass diese sich gegen die Wirkung von Antibiotika schützen können. Die Anzahl der widerstandsfähigen, also „resistenten“ Bakterien nimmt zu. Um zu verhindern, dass eines Tages keine wirksamen Antibiotika mehr zur Bekämpfung von lebensbedrohlichen bakteriellen Infektionen zur Verfügung stehen, muss verantwortungsvoll mit diesen wichtigen und oft lebensrettenden Arzneimitteln umgegangen werden.„Maßnahmen und Projekte, die dabei helfen, Antibiotika rational einzusetzen und so das Auftreten sowie die Verbreitung von Resistenzen zu vermeiden, nennt der Fachmann Antibiotic Stewardship“, so Dr. David Plakalovic-Schulz, Oberarzt der Neurologischen Intensiv- und Schlaganfallstation (Stroke Unit) im Klinikum Christophsbad.Ärztlicher Direktor, Chefarzt Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im ChristophsbadOberarzt, Neurologische Intensiv- und Schlaganfallstation (Stroke Unit) NE 1Facharzt für Anästhesiologie, Hygienebeauftragter Arzt, Antibiotic-Stewardship-ExperteEin CME-Fortbildungspunkt ist beantragt.Herrensaal (Haus 11), Klinikum Christophsbad, Faurndauer Straße 6-28, 73035 GöppingenDer internationale Antibiotika-Tag ist eine Initiative, um das Bewusstsein für die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Antibiotikaresistenzen und die Bedeutung eines umsichtigen Antibiotikaeinsatzes zu schärfen. Vom 18. bis zum 24. November 2019 ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur „World Antibiotic Awareness Week“ auf. Im Rahmen dieser jährlich stattfindenden „Antibiotic Awareness Week“ wurde der 18. November als „Antibiotic-Awarness-Day“ bekannt gemacht, der auch in Europa als „Europäischer Antibiotikatag“ vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) durchgeführt wird. Ziel der Initiative ist es, die Aufmerksamkeit auf die Rolle des effektiven Einsatzes von Antibiotika bei der Prävention und Eindämmung antimikrobieller Resistenzen zu lenken.