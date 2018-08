Herzkreislauf-Training führt mit Schwung zu guter Laune und Gesundheit

„Unter Herzkreislauf-Training versteht man zusammenhängende, zyklische Bewegungseinheiten, die kontinuierlich über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit des Herzens verbessert und eine Reihe von Risikofaktoren lassen sich reduzieren, die für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sind“, erklärt Dr. Katrin Hofmann, Leiterin des Praxis-Zentrums Göppingen.Das Kursprogramm wird von den Krankenkassen unterstützt. Eine regelmäßige Teilnahme ist hierfür Bedingung. Dennoch bitten wir Sie, sich bei Ihrer Krankenkasse vor Anmeldung und Teilnahme über die Kostenübernahme abzusichern.Haben Sie Bedenken, sich aufgrund bestehender Vorerkrankungen anzumelden? Rufen Sie gerne bei uns an und erkundigen sich.25.09. - 13.11.2018, 8 Einheiten à 60 Minuten immer dienstags ab 9.30 Uhr95 Euro (wird von den Krankenkassen unterstützt)Haben Sie Interesse? Bitte melden Sie sich bitte telefonisch unter 07161 601-9690 oder per E-Mail ( pet@pz-goeppingen.de ) an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de