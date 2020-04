Heilsames Singen im Christophsbad Göppingen während der Corona-Krise jetzt als Internet- und Livestream-Angebot

„Es ist paradox,“ sagt der Musiktherapeut Wolfgang Bossinger, „denn eigentlich zeigen Studien, dass Singen das Immunsystem stärkt, Stresszustände herunterfahren und die Selbstwirksamkeit fördern kann – also Dinge, die wir gerade jetzt dringend benötigen – aber das geht eben momentan nicht gemeinsam, sondern nur Zuhause oder mit sozialem Abstand.“Alle Termine zu diesen Online-Singangeboten und Mitsing-Livestreams, sowie viele Hintergrund-Informationen zu Singen und Gesundheit finden sich auf der Website der Bossingers, die neben ihrer Tätigkeit am Christophsbad auch eine eigene Singakademie betreiben und Singleiter ausbilden: www.healingsongs.de für die Teilnehmer der Singangebote am Christophsbad und alle weiteren Interessierten.(auch für Interviews) Katharina & Wolfgang Bossinger, Telefon: 0179-9297396. Email: singdichfrei@healingsongs.de „Die Heilende Kraft des Singens“, Wolfgang Bossinger, Traumzeit-VerlagDas Klinikum Christophsbad Göppingen bietet seit dem Jahre 2006 für Patienten, Besucher, Mitarbeiter und sing-interessierte Menschen der Region das sogenanntean. Dieses Angebot findet jeden Donnerstag um 16.00 Uhr in der Kapelle der Klinik statt. Darüber hinaus gibt es noch den Sing to be happy-Klinik-Chor, der ca. 14tägig stattfindet.An diesen Sing-Events nehmen regelmäßig bis zu hundert Sängerinnen und Sänger teil. Im Mittelpunkt steht dabei die gesundheitsfördernde Wirkung des Singens und das Erleben von Verbundenheit und Lebensfreude als wirksames Mittel gegen Vereinsamung und Depression.Aus der großen Begeisterung der Teilnehmenden entstand im Christophsbad Göppingen unter Federführung der Musiktherapeutinnen und -therapeuten und engagierter Patienten die gemeinnützige Organisation Singende Krankenhäuser e.V. Der Verein setzt sich für die Förderung und wissenschaftliche Erforschung von heilsamen Singangeboten an Kliniken und Gesundheitseinrichtungen ein. Mittlerweile gibt es zahlreiche zertifizierte singende Krankenhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So ist auch das Christophsbad Göppingen ein „Singendes Krankenhaus“.leiten zusammen mit ihren musiktherapeutischen Kolleginnen das heilsame Singen und den Sing to be happy-Chor am Christophsbad Göppingen. Sie gründeten die Akademie für Singen, Natur und Gesundheit. Als Sängerin und Musiktherapeut sind sie beherzte Gesangsaktivisten, sowie die Begründer von Singende Krankenhäuser e. V. Gemeinsam entwickelten sie eine fundierte Methodik des heilsamen Singens und geben diese in zahlreichen Weiterbildungen, Workshops und Vorträgen weiter. Sie veröffentlichten Fachbücher, Liederbücher, CDs und Filme zu den Themen heilsames Singen, Singen und Gesundheit. www.healingsongs.de