Großes Vergnügen für die Kleinsten: Geschäftsführer des Göppinger Christophsbads liest den Kindern der KiTa Villa Marie vor

Einer aktuellen Statistik zufolge wird etlichen Kindern heutzutage viel zu selten vorgelesen. Ein Missstand, den es zu ändern gilt. Das dachte sich wohl auch der Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe: Rudolf Schnauhuber folgte einer Einladung der BruderhausDiakonie und betätigte sich kürzlich als ehrenamtlicher Vorleser in der Kindertagesstätte Villa Marie. Der Perspektivwechsel ist ein fester Bestandteil im Kalender der BruderhausDiakonie. Pressesprecherin Sabine Steininger erklärt: „Jedes Jahr Anfang März, rund um den Geburtstag unseres Gründers Gustav Werner, laden wir Personen aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft für zwei bis drei Stunden zu ehrenamtlichem sozialen Engagement in einer unserer Einrichtungen ein.“ Kürzlich durfte nun Herr Schnauhuber am eigenen Leib erfahren, wie die Arbeit in einer Ganztags-KiTa abläuft, in der Kinder zwischen ein und sechs Jahren betreut werden.



Zunächst präsentierten Sigrun Rose-Weine, Leitung BruderhausDiakonie Region Ulm/Ostwürttemberg, und Jennifer Weiss, Leitung der KiTa Villa Marie, Herrn Schnauhuber die speziell auf das Wohl der Kleinsten zugeschnittenen Räumlichkeiten. Dort betreuen 13 Mitarbeiterinnen die rund 60 Schützlinge unter der Woche von 6:30 bis 17:00 Uhr. Im Anschluss an die Führung durch das Gebäude durfte Herr Schnauhuber dann einer Kindergruppe im Alter von drei bis vier Jahren sein stimmliches Talent unter Beweis stellen: Er las den Kids aus dem Bilderbuch „Heule Eule“ vor. Das Buch von Paul Friester und Phillippe Goossens handelt davon, wie man richtig Trost spenden kann – insbesondere, wenn Kinder traurig sind. Zuvor hatte der Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe schon fleißig für seinen großen Tag geprobt: „Mein Enkel kam am Wochenende in den Vorlesegenuss – darüber hat er sich sehr gefreut!“ Auch den Kindern der Villa Marie hat sein Sprachtalent offenbar imponiert: Schon nach wenigen Sätzen waren sie mucksmäuschenstill und lauschten wie gebannt der wunderschönen Geschichte.