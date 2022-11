Grand Tour im Christophsbad

Eine literarisch-musikalische Reise durch Europa am 17. November

Am Donnerstag, den 17.11.2022, um 18.30 Uhr geht es im Herrensaal des Klinikums Christophsbad auf eine Reise durch Europa. Zwölf Gedichte führen auf einer großen Rundreise durch zwölf europäische Länder. Sorgfältig abgestimmte Klavier- und Gesangsmusik vertieft die Stimmung der Gedichte – dies umso mehr, als der überwiegende Teil der Musikstücke demselben Land, beziehungsweise derselben Region entstammen wie die Gedichte selbst.



Europa einmal anders – Europa poetisch gesehen! Eva-Maria Böhler, Barbara Schukraft, Christa Husar, Patienten und Bewohner des Christophsheims erklären und lesen Gedichte in ihrer Muttersprache. Wie es gute Reiseführer tun, weisen sie auf besondere Schönheiten hin, erinnern an markante Ereignisse, an Katastrophen und zeigen Narben auf, die die Geschichte in den Seelen der Menschen hinterlassen hat. Die Gedichte entstammen der Sammlung „Grand Tour – Eine Reise durch die junge Lyrik Europas“, herausgegeben von Jan Wagner und Federico Italiano.



Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Der Zugang erfolgt über den Außeneingang des Herrensaals, Haus 11. Eine FFP-2-Maske muss getragen werden, ein aktueller Corona-Test ist nicht notwendig.



Grand Tour – Eine literarisch-musikalische Reise durch Europa

Donnerstag, 17.11.2022, 18.30 Uhr

Herrensaal, Klinikum Christophsbad

Eintritt frei