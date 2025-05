Gemeinsame Mittagspause am Grill zum "Tag der Mitarbeitenden"

Während andere medizinische Unternehmen alljährlich am 12. Mai den Internationalen Tag der Pflegenden feiern, weitete die Geschäftsführung der Christophsbad Klinikgruppe diesen Tag nun zum Tag aller Mitarbeitenden aus – und lud zu einer gemeinsamen Mittagspause am Grill. Am Standort Göppingen schwangen die Geschäftsführenden Rudolf Schnauhuber, Gerald Tomenendal, Prof. Nenad Vasić und Dagmar Jungblut-Rassl die Grillzange, in der Rehaklinik Bad Boll standen Geschäftsführerin Birgit Kälbling und Chefarzt Dr. Christoph Kaiser am Grill.



„Wir blicken auf eine gelungene gemeinsame Mittagspause am Grill zurück!“, resümiert Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. Bei strahlendem Wetter und guter Stimmung haben viele Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit genutzt, sich am vergangenen Montag eine frisch gegrillte rote Wurst oder ein vegetarisches Patty schmecken zu lassen – gegrillt und serviert von der Chefetage! Auch die Mini-Donuts kamen gut an und sorgten für den süßen Abschluss.



„Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren und zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben – insbesondere an die Teams der Küche, der Technik, der Gärtnerei, der Personalentwicklung und der Kommunikation!“, so Rudolf Schnauhuber. „Sie alle haben diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht. Der Austausch und das Miteinander haben einmal mehr gezeigt, was den Christophsbad-Spirit ausmacht. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste gemeinsame Event!“



Über die Christophsbad Klinikgruppe



Das Klinikum Christophsbad in Göppingen ist ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer über 170-jährigen Tradition. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus 8 Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.



Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinikgruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 1.700 Mitarbeiter.

