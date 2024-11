Gelungene Veranstaltung: erfolgreiches Psychiatrie-Symposium im Klinikum Christophsbad

Neueste Erkenntnisse aus dem Bereich der Psychiatrie – kompakt und kompetent aus erster Hand vermittelt: Mitte November lud das Klinikum Christophsbad in Göppingen zu einem psychiatrischen Fachsymposium unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. med. Nenad Vasić, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Veranstaltung richtete sich vornehmlich an psychiatrische Kolleginnen und Kollegen aus den umliegenden Kliniken und dem niedergelassenen Bereich, aber auch an Allgemeinmediziner, Psychologen und Psychiatrie-Interessierte. Rund 100 Gäste füllten den historischen Herrensaal des Christophsbads. Drei hochkarätige Mediziner brachten das Publikum auf den neuesten wissenschaftlichen Stand zu den Themen Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie.



Zu den renommierten Referenten gehörte Frau Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Katharina Domschke, M.A. (USA), Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums Freiburg. Sie berichtete über den aktuellen Stand in den Bereichen Forschung und Behandlung von Angsterkrankungen. Ihr Kollege, Herr Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Göran Hajak, MBA, von der Sozialstiftung Bamberg, legte bei seinem Vortrag den Schwerpunkt insbesondere auf die moderne Behandlung von Depressionserkrankungen und gab Anreize für Therapie-resistente Randfälle. Auf den aktuellen Stand zur Behandlung von Schizophrenie wurde das interessierte Publikum durch den Vortrag von Herrn Univ. Prof. Dr. med. Alkomiet Hasan, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Augsburg, gebracht.



Die Reaktionen auf die Vorträge und die gesamte Veranstaltung waren durchweg positiv. Während der Pause und des anschließenden Mittagessens kam es zu einem regen Austausch, sodass neue Kontakte geknüpft und neu erworbenes Wissen diskutiert werden konnte. „Wir freuen uns sehr darüber, Gastgeber einer derart hochkarätigen Fachveranstaltung gewesen zu sein. Es ist uns ein großes Anliegen, den Austausch mit anderen Kliniken und Forschungseinrichtungen zu pflegen und auch ärztliche sowie psychotherapeutische Kolleginnen und Kollegen aus der Region über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten“, so Herr Prof. Vasić zufrieden.



Das Fachsymposium wurde von fünf Pharmaunternehmen finanziell unterstützt – jedes Unternehmen wartete zudem mit einem eigenen Informationsstand am Veranstaltungsort auf.

