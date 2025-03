„Farbklänge“: Ausstellung mit Werken von Margarete Lederer und Asta Kunstek-Virtanen im Klinikum Christophsbad

Ab Donnerstag, den 13. März 2025, präsentiert die „Kultur im Christophsbad“ die Werke zweier Künstlerinnen, die eng mit dem Offenen Atelier der Klinik verbunden sind. Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe, eröffnet die Ausstellung „Farbklänge“ um 17:30 Uhr. Nach einer thematischen Einführung von Andreas Bitterwolf gibt das Duo Little Wing, bestehend aus Dorit Paul und Herbert Federsel, mit Unterstützung von Ute Rilling eine Musik-Text-Performance zum Besten.



Margarete Lederer erkannte durch die Malnächte bei Juliane Spitta in Stuttgart wie viel Kraft und Energie ihr das Malen schenkt. Kurz darauf eröffnete das Klinikum Christophsbad im Jahr 2010 ein Offenes Atelier, einen Ort des freien Schaffens und der Inspiration. Die Bilder von Margarete Lederer entstehen aus der Stille im Hier und Jetzt. Aus dieser Stille entwickeln sich Farbräume und Farbklänge. Mit dünnen Farblasuren erreicht die Künstlerin eine gewisse Transparenz ihrer Bilder. Insbesondere das Licht und Atmosphäre sind ihr wichtig, ebenso die Ruhe, die ihre Bilder ausstrahlen. Ihr Leitsatz stammt von Jackson Pollock: „Malen ist ein Seelenzustand. Malen ist Selbsterfahrung. Jeder Künstler malt, was er ist.“ Auch kleine Specksteinskulpturen zeigt sie in der Ausstellung.



Asta Kunstek-Virtanen lässt hingegen in Acryl und Mischtechnik die machtvolle Wirklichkeit der Farben sprechen. Die Struktur der mehrheitlich abstrakten und impulsiv gestalteten Darstellungen zeichnet sich durch starke Dynamik und Kontraste aus. Die Bilder – allesamt ohne Titel – kommunizieren mit dem Betrachtenden und lassen Ahnungen von Wald, Wasser, Bäumen, Landschaften und Himmel aufblühen. Sie strahlen Lebensfreude und eine große, heitere Ruhe aus. Beim Betrachten der Bilder kann jeder seine eigenen Assoziationen entwickeln. Asta Kunstek-Virtanen begann mit dem Malen im Jahr 2010 im Offenen Atelier des Klinikums Christophsbad und hat sich seither fortwährend weitergebildet. Mittlerweile konnte sie ihre Bilder in über 20 Gruppen- und 13 Einzelausstellungen präsentieren.



In der Gegenüberstellung der beiden Künstlerinnen zeigt die Doppelausstellung, wie sich mittels unterschiedlicher Malweisen verschiedene Farbklänge in Bildern herausbilden und in individuellen Facetten präsentieren. So wird für die Betrachtenden in jedem Bild eine einzigartige Atmosphäre wahrnehmbar, welche die Besucher erkunden und erleben dürfen.



Die Ausstellung ist bis zum 27. Juli 2025 zu sehen. Der Eintritt ist frei.



Alle Infos auf einen Blick:



„Farbklänge“ – Ausstellungen mit Werken von Margarete Lederer und Asta Kunstek-Virtanen



Vernissage: Mittwoch, 13.03.2025, 17:30 Uhr

Ausstellung: bis 27. Juli 2025

Klinikum Christophsbad, Galerie am Café am Park, Haus 21

Eintritt: frei

(lifePR) (