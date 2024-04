Erfolgreiches Netzwerktreffen Physiotherapie in der Rehaklinik Bad Boll

Ende April 2024 lud die Rehaklinik Bad Boll Physio- und Ergotherapeuten aus der Umgebung zu einem Netzwerktreffen ein. Bei leckeren Häppchen und erfrischenden Getränken konnten diese sich in entspannter Atmosphäre über die neuesten Therapiemöglichkeiten und Leistungsangebote austauschen. Die Veranstaltung bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, den Alltag in der orthopädischen Rehabilitation in Bad Boll hautnah zu erleben.



Das Ärzte- und Therapeutenteam der orthopädischen Klinik zeigte sich begeistert von der positiven Energie der Kollegen. Neben einer exklusiven Hausführung durch die modernen Therapieräumlichkeiten sorgte der fesselnde Fachvortrag des Chefarztes Dr. Helmut Tüchert zum Thema "Multimodale Schmerztherapie am Bewegungsapparat" für reges Interesse unter den Teilnehmenden. Großen Anklang fand zudem die Praxisvorführung zur funktionellen Sonoanatomie, die Raum für den fachlichen Austausch mit Dr. Tüchert bot.



Für Romina Bodenmüller, Leiterin des Therapiebereichs, ist der kollegiale Austausch von großer Bedeutung. „Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unserer Tätigkeit und dem gesamten Umfeld hier in Bad Boll wissen wir sehr zu schätzen – schön, dass unsere Arbeit für so viel positive Resonanz sorgt!“, so Frau Bodenmüller. Im Anschluss an das informative Tagesprogramm gab es noch die Möglichkeit, die MineralTherme zu besuchen, um zu entspannen und den Tag in wohltuender Wärme ausklingen zu lassen. Das Team der Rehaklinik Bad Boll freut sich auf weitere Veranstaltungen dieser Art, um auch künftig einen wertvollen Beitrag zur Vernetzung und Weiterbildung im Bereich der Physiotherapie zu leisten.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die

MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

