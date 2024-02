Erfolgreicher Tag der offenen Tür im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll

Am vergangenen Sonntag, den 18. Februar 2024, fand im VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll der Tag der offenen Tür statt. Bei leckeren Häppchen und erfrischenden Getränken konnten Besucher in entspannter Atmosphäre das Sportstudio erkunden und sich über die vielfältigen Angebote informieren.



Highlights waren das Glücksrad sowie die Vorstellung der neuen Koch-Events, die ab 2024 in der Rehaklinik Bad Boll angeboten werden. Die Gäste hatten außerdem die Gelegenheit, den Gerätepark sowie den EGYM-Zirkel in den modernen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten des Studios ausgiebig zu testen. Das VitalZentrum bietet eine angenehme Trainingsatmosphäre, in der sich jeder rundum wohlfühlen kann – inklusive Blick auf das Außenbecken der MineralTherme.



Als Aktionsangebot wurde Neukunden ein vierwöchiges Gratistraining bei Abschluss einer 12- oder 24-monatigen Mitgliedschaft offeriert. Diese Basis-Trainingsmitgliedschaft kann durch die Nutzung der MineralTherme und/oder SaunaLounge (Bronze-, Silber-, Gold- oder Diamant-Tarif) ergänzt werden.



"Es war schön, dass sowohl viele langjährige Kunden als auch neue Gesichter den Tag mit uns verbracht haben. Wir freuen uns über jeden, der Teil unserer Sportler-Familie wird," resümiert Franziska Schrade, Leiterin des VitalZentrums.



Das Team des VitalZentrums Bad Boll bedankt sich herzlich bei allen Besuchern und freut sich darauf, auch in Zukunft ein Ort der Fitness und des Wohlbefindens für alle zu sein.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die

MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

(lifePR) (