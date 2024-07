Einladung zum Barbecue in der MineralTherme Bad Boll – Entspannung und Erfrischung für alle am Sonntag, den 14. Juli

Bad Boll: Urlaubsfeeling pur: Wir laden Sie herzlich zu unserem Barbecue-Event in der MineralTherme Bad Boll ein. Am Sonntag, den 14. Juli 2024, von 12:00 bis 17:00 Uhr erwartet Sie ein entspannter Tag voller Genuss und Erholung.



Gemeinsam mit Ihrer Familie und Ihren Freunden können Sie einen unvergesslichen Tag in der idyllisch gelegenen MineralTherme Bad Boll erleben. Lassen Sie sich von unseren Grillmeistern mit köstlichen Spezialitäten verwöhnen: saftige Steaks, leckere vegetarische Gerichte und vieles mehr steht auf dem Speiseplan. Passend zu den sommerlichen Temperaturen servieren wir Ihnen erfrischende Getränke und fruchtige Cocktails.



Um Ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten, bieten wir am Veranstaltungstag zudem freien Eintritt in die MineralTherme. Ob Sie in unser wohltuendes Thermalwasser eintauchen, Entspannung auf der Liegewiese finden oder einen belebenden Saunagang genießen möchten – bei uns wird für alle etwas geboten. Auch wenn Sie nur kurz vorbeischauen möchten: Wir heißen Sie in Alltagskleidung genauso herzlich willkommen wie in Bademode.



Wir freuen uns darauf, Sie am 14. Juli 2024 zu unserem BBQ in der MineralTherme Bad Boll begrüßen zu dürfen.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

