Einladung zum Barbecue in der MineralTherme Bad Boll – Entspannen und Erfrischen am Sonntag, den 16. Juli

Bad Boll: Der Sommer ist da und mit ihm die Hitze. Um Ihnen eine willkommene Abkühlung zu bieten, laden wir Sie herzlich zu unserem Barbecue in der MineralTherme Bad Boll ein. Am Sonntag, den 16.07.2023, von 12:00 bis 17:00 Uhr erwartet Sie ein entspannter Tag voller Genuss und Erholung.



Verbringen Sie einen unvergesslichen Tag mit Familie und Freunden in der wunderschönen MineralTherme Bad Boll. Genießen Sie die heißen Temperaturen und lassen Sie sich von unseren Grillmeistern verwöhnen. Von saftigen Steaks bis hin zu vegetarischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gibt es erfrischende Getränke und Cocktails, die perfekt mit der sommerlichen Atmosphäre harmonieren.



Damit Sie Ihren Tag bei uns in vollen Zügen genießen können, bieten wir in der MineralTherme einen reduzierten Eintrittspreis von nur 10 Euro an. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt in die MineralTherme an diesem Tag frei, sodass auch die kleinen Gäste einen tollen Badetag erleben können. Tauchen Sie ein in das wohltuend warme Wasser, entspannen Sie auf der Liegewiese oder gönnen Sie sich einen Saunaaufenthalt.



Wir freuen uns darauf, Sie am 16.07.2023 zu unserem Barbecue in der MineralTherme Bad Boll begrüßen zu dürfen.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.