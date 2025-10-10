Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038735

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG Faurndauer Str. 6 - 28 73035 Göppingen, Deutschland http://www.christophsbad.de
Ansprechpartner:in Frau Natalie Swoboda +49 7161 6018482
Logo der Firma Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Ehemaliger Frisch Auf!-Star Dragos Oprea zur Behandlung in der Rehaklinik Bad Boll

(lifePR) (Bad Boll, )
Ein bekanntes Gesicht der Handballwelt ist derzeit in Bad Boll zu Gast: Dragos Oprea, ehemaliger Handball-Nationalspieler, Bundesliga-Profi und Champions-League-Teilnehmer, absolviert seine orthopädische Rehabilitation in der Rehaklinik Bad Boll. Der frühere Publikumsliebling von Frisch Auf! Göppingen, für den er 15 Jahre lang auflief, ist den Fans vor allem durch seine Dynamik, Übersicht und körperliche Stärke in bester Erinnerung geblieben.

Von Beginn an zeigte sich Oprea, der sich selbst schlicht als „Dodo“ vorstellt, hoch motiviert und diszipliniert – ganz wie zu seiner aktiven Zeit als Profisportler.

„Herr Oprea bringt eine bemerkenswerte Eigenmotivation mit. Als Therapeuten passen wir daher täglich unsere Trainingsreize und Rehabilitationsziele an die schnell voranschreitende Genesung an, um den Rehaprozess konsequent zu fördern“, berichtet Physiotherapeutin Anja Akardere.

In der Rehaklinik Bad Boll finden Patientinnen und Patienten optimale Bedingungen für eine individuelle und zielgerichtete orthopädische Rehabilitation – sei es nach Operationen, Sportverletzungen oder bei chronischen Beschwerden des Bewegungsapparats. Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern und Psychologen sorgt dabei für eine ganzheitliche Betreuung.

„Wir freuen uns, mit Dragos Oprea einen ehemaligen Spitzensportler bei uns begrüßen zu dürfen. Seine positive Einstellung und sein starker Wille zur Regeneration sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rehabilitation“, betont Dr. Christoph Kaiser, Chefarzt der Rehaklinik Bad Boll.

„Seine Herangehensweise wirkt hoch motivierend – nicht nur auf unsere Therapeutinnen und Therapeuten, sondern auch auf die Mitpatienten. Mit unseren sportmedizinischen Angeboten unterstützen wir alle, die aktiv bleiben oder wieder in Bewegung kommen wollen – rehabilitativ wie auch präventiv.“

Für den ehemaligen Handballprofi ist der Aufenthalt in Bad Boll somit mehr als eine Reha: Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zurück in ein aktives Leben – mit derselben Leidenschaft, die ihn schon auf dem Spielfeld ausgezeichnet hat.

Website Promotion

Website Promotion

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Über die Rehaklinik Bad Boll
Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten
Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der
MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbe-finden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.

Über die MineralTherme Bad Boll
Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmine-ralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die
MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.