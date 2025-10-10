Ehemaliger Frisch Auf!-Star Dragos Oprea zur Behandlung in der Rehaklinik Bad Boll

Ein bekanntes Gesicht der Handballwelt ist derzeit in Bad Boll zu Gast: Dragos Oprea, ehemaliger Handball-Nationalspieler, Bundesliga-Profi und Champions-League-Teilnehmer, absolviert seine orthopädische Rehabilitation in der Rehaklinik Bad Boll. Der frühere Publikumsliebling von Frisch Auf! Göppingen, für den er 15 Jahre lang auflief, ist den Fans vor allem durch seine Dynamik, Übersicht und körperliche Stärke in bester Erinnerung geblieben.



Von Beginn an zeigte sich Oprea, der sich selbst schlicht als „Dodo“ vorstellt, hoch motiviert und diszipliniert – ganz wie zu seiner aktiven Zeit als Profisportler.



„Herr Oprea bringt eine bemerkenswerte Eigenmotivation mit. Als Therapeuten passen wir daher täglich unsere Trainingsreize und Rehabilitationsziele an die schnell voranschreitende Genesung an, um den Rehaprozess konsequent zu fördern“, berichtet Physiotherapeutin Anja Akardere.



In der Rehaklinik Bad Boll finden Patientinnen und Patienten optimale Bedingungen für eine individuelle und zielgerichtete orthopädische Rehabilitation – sei es nach Operationen, Sportverletzungen oder bei chronischen Beschwerden des Bewegungsapparats. Ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern und Psychologen sorgt dabei für eine ganzheitliche Betreuung.



„Wir freuen uns, mit Dragos Oprea einen ehemaligen Spitzensportler bei uns begrüßen zu dürfen. Seine positive Einstellung und sein starker Wille zur Regeneration sind beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rehabilitation“, betont Dr. Christoph Kaiser, Chefarzt der Rehaklinik Bad Boll.



„Seine Herangehensweise wirkt hoch motivierend – nicht nur auf unsere Therapeutinnen und Therapeuten, sondern auch auf die Mitpatienten. Mit unseren sportmedizinischen Angeboten unterstützen wir alle, die aktiv bleiben oder wieder in Bewegung kommen wollen – rehabilitativ wie auch präventiv.“



Für den ehemaligen Handballprofi ist der Aufenthalt in Bad Boll somit mehr als eine Reha: Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zurück in ein aktives Leben – mit derselben Leidenschaft, die ihn schon auf dem Spielfeld ausgezeichnet hat.

