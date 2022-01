Dr. med. Thomas Bolm übernimmt kommissarisch die Leitung der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Klinikum Christophsbad

MentaCare-Chefarzt Dr. med. Thomas Bolm leitet bis zum Stellenantritt der neuen Chefärztin als kommissarischer Chefarzt die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (PSM) am Christophsbad Göppingen.



Dr. Bolm ist seit 2013 Chefarzt von MentaCare, der Stuttgarter Niederlassung der Christophsbad Klinikgruppe. Er ist sowohl Facharzt für Psychotherapeutische Medizin als auch Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Gruppenpsychotherapie sowie Gruppenlehranalytiker und für verschiedene Weiterbildungsinstitute und die Psychotherapeutenkammer Baden-Württemberg tätig. Oliver Stockinger, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe, ist überzeugt, die PSM für die Interimszeit bis zur Nachbesetzung der Chefarztstelle in gute Hände gelegt zu haben: „Wir haben mit Dr. Bolm einen sehr erfahrenen Psychosomatiker und Psychiater, der das Christophsbad bestens kennt. Seit 2002 haben wir ihn als Arzt, Leitungskraft und Person kennen und schätzen gelernt.“ Sieben Jahre wirkte Dr. Bolm als Leitender Oberarzt der PSM des Christophsbads. Nach zwei Jahren als Chefarzt in den Niederlanden kehrte er 2011 zurück, leitete die Ambulanz in Geislingen und bereitete parallel dazu die Christophsbad-Niederlassung in Stuttgart vor, die privatärztliche Tagesklinik und Ambulanz MentaCare. Seit 2013 führt er diese erfolgreich als Chefarzt. Bezüglich seiner vorübergehend doppelten Verantwortung betont Dr. Bolm: „Ich bringe meine ganze Erfahrung ein, um die expliziten Klinikschwerpunkte auf dem Gebiet der intensiven Psychotherapie gemeinsam mit den Göppinger Teams geordnet und gut aufgestellt an die neue Chefarztkollegin zu übergeben.“