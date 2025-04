Dr. Reitz-Lennemann ist neuer Chefarzt der Klinik für Psychosomatik

Nach einem sorgfältigen und intensiven Auswahlverfahren steht der neue Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Klinikum Christophsbad fest: Dr. med. Harald Reitz-Lennemann leitet die Klinik seit dem 1. April 2025.



"In der Psychosomatik können wir Menschen dabei helfen, schwierige oder traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, an Krisen zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit meinem neuen Team werde ich die Weiterentwicklung von Therapiekonzepten vorantreiben, sodass unsere therapeutische Arbeit immer besser und effektiver wird", so Dr. Reitz-Lennemann. Während des Medizinstudiums entdeckte er seine Liebe zur Psychoanalyse, sodass er einige Jahre nach dem Studium noch die Ausbildung zum Psychoanalytiker absolvierte. In der Psychosomatik habe er nun das große Glück, beides sein und bleiben zu können: Arzt und Psychoanalytiker zugleich.



"Unter den Kliniken, die ich mir deutschlandweit angesehen habe, schien mir das Christophsbad Göppingen die besten Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten", so Dr. Reitz-Lennemann. Zuvor war er unter anderem als Stellvertretender Chefarzt der Parkklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen sowie als Chefarzt der Burghof-Klinik in Bad Nauheim tätig. 2020 erlangte er darüber hinaus die Weiterbildungsbefugnis der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) für 36 Monate Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.



In der Psychosomatischen Klinik des Christophsbads sieht Dr. Reitz-Lennemann viele berufliche Möglichkeiten. "Eine große Offenheit und der Drang nach Weiterentwicklung sind mir in der Leitung der CB-Kliniken begegnet. Auch der Wunsch nach Konstanz, Kontinuität und Verlässlichkeit in der Führung der Psychosomatik erscheint mir groß. Dem möchte ich mich mit ganzer Kraft widmen, weswegen ich mich insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. med. Andreas Hawlik freue. Mein Kollege hat die Psychosomatik im Klinikum Christophsbad als kommissarischer Chefarzt hervorragend geleitet."



Sein Team habe für ihn stets oberste Priorität: "Ich bemühe mich an jedem Arbeitstag genau der Vorgesetzte zu sein, den ich mir selbst gewünscht hätte, solange ich noch kein Chefarzt war. Jeder, der an mein Team 'ran will' muss erst einmal an mir vorbei!", so Dr. Reitz-Lennemann schmunzelnd. Er ergänzt: "So wichtig mir die Patienten sind – meine Mitarbeitenden sind mir noch ein Stück wichtiger, denn wir können nur dann gut für unsere Patienten sorgen, wenn es uns auch entsprechend gut geht. Jeder soll gerne zur Arbeit kommen, Freude an der Arbeit haben und stolz sein können auf all das, was wir gemeinsam leisten – mein Team steht für mich immer an erster Stelle."

(lifePR) (