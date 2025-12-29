Die Sternsinger besuchen das Christophsbad am 04. Januar 2026

Eine schöne Tradition: Alle Jahre wieder erhalten das Klinikum Christophsbad und das Christophsheim Besuch von den Sternsingern – so auch Anfang 2026. Am Sonntag, den 04. Januar 2026, besuchen „Kaspar, Melchior und Balthasar“ zunächst die Bewohner des Christophsheims am Park; danach geht es direkt weiter zu den Stationen der Klinik für Geriatrische Rehabilitation und Physikalische Medizin. Ab 15:00 Uhr läuten die Mädchen und Jungs der Kirchengemeinde St. Josef dann auch im Café am Park das neue (Kirchen-)Jahr ein – mit christlichen Segenswünschen und altbekannten Melodien. Dazu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen.



„Wir bedanken uns schon jetzt bei der Kirchengemeinde St. Josef, dass die Kinder der Pfarrei in die Rollen von Kaspar, Melchior und Balthasar schlüpfen, um als Sternsinger das neue Jahr zu begrüßen“, erklärt Dagmar Jungblut-Rassl, Geschäftsführerin der Christophsheim GmbH. „Damit zaubern die Sternsinger unseren Bewohnern, Patienten und Rehabilitanden, aber auch unseren Mitarbeitenden und allen Besuchern jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Eine wertvolle Tradition, die wir – wie schon in den vergangenen Jahren – gerne mit einer Geldspende unterstützen.“



Über die Christophsbad Klinikgruppe



Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.



Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinikgruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambulanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Christophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlossenem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfahren Verhaltenstherapie, erwerben.



Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

