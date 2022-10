Die Experten des Klinikums Christophsbad unterstützen die Schlaganfallbehandlung auch außerhalb der Landkreisgrenzen

Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. „Je schneller ein Schlaganfall entdeckt und behandelt wird, desto höher sind die Erfolgsaussichten für die Betroffenen“, weiß Prof. Dr. Norbert Sommer, Chefarzt der Klinik für Neurologie mit integrierter regionaler Schlaganfallstation (Stroke Unit) im Christophsbad Göppingen. „Jährlich behandeln wir circa 900 Patienten – an 365 Tagen, rund um die Uhr. Auch überregional genießt unsere Schlaganfallversorgung einen exzellenten Ruf,“ so Prof. Dr. Sommer. Doch nicht nur das: Die Klinik für Neuroradiologie und Radiologie des Klinikums Christophsbad unterstützt seit Mai 2022 das Alb-Donau-Klinikum Langenau in der Schlaganfalldiagnostik mittels der sogenannten Teleradiologie. Dadurch müssen Patienten nicht mehr nach extern verlegt werden – eine deutlich schnellere Behandlung ist somit gewährleistet. Nicht umsonst gilt in der Schlaganfallmedizin: „time is brain.“



Durch die Teleradiologie wird es dem Alb-Donau-Klinikum Langenau ermöglicht, selbstständig computertomografische Aufnahmen durchzuführen. Der Chefarzt der Klinik für Radiologie und Neuroradiologie im Klinikum Christophsbad, Prof. Dr. Bernd Tomandl, schildert den Prozessvorgang: „Die Medizinisch-technischen Assistenten der Röntgenabteilung in Langenau führen vor Ort die Untersuchung im Beisein eines Internisten durch. Die Überprüfung der Indikationsstellung und die Befundung erfolgen dann über eine digitale Leitung durch die Radiologen im Klinikum Christophsbad.“



Innerhalb von knapp sechs Monaten seit Einführung der Teleradiologie seien rund 60 Patienten untersucht worden. Dabei handelte es sich überwiegend um Notfallpatienten, beispielsweise infolge von Schlaganfällen oder Stürzen. Zusätzlich werden die Bildgebungen von Tumorpatienten analysiert, auch spezielle Untersuchungen bei rheumatologischen Patienten gehören zum Aufgabenspektrum. Letzteres nicht ohne Grund: Das Klinikum Langenau verfügt über eine hochspezialisierte internistische Abteilung mit rheumatologischem Schwerpunkt unter der Leitung von Chefarzt Dr. Steffen Briem.