Die Christophsbad Klinikgruppe lädt zum zweiten FREIHOF OPEN ein – mit vielfältigem Programm und Musik von Schlagerstar Chriss Reiser

Endlich ist der Sommer da: Passend zu den sonnigen Tagen lädt die Christophsbad Klinikgruppe alle Interessierten ganz herzlich zum Freihof Open 2025 ein. Bereits zum zweiten Mal öffnet sich das Gelände des Freihofs in Göppingen für einen besonderen Tag der offenen Tür. Am Sonntag, den 13. Juli 2025, startet das zweite Freihof Open um 10:00 Uhr mit einem Open Air Gottesdienst. Im Anschluss findet ein Weißwurstfrühstück inklusive musikalischer Untermalung statt. Bis 15:30 Uhr erwartet alle Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, kühlen Getränken und vielfältigen Angeboten für alle Generationen. Highlight der Veranstaltung: ein Live-Auftritt des regional bekannten Pop- und Schlagersängers Chriss Reiser!



„Das Freihof Open bietet Gelegenheit für persönliche Begegnungen, gute Gespräche und das gemeinsame Erleben von Offenheit, Vielfalt und gelebtem Miteinander – Werte, die unsere Klinikgruppe prägen. Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Tag gemeinsam mit uns feiern!“, so Dagmar Jungblut-Rassl, Geschäftsführerin der Christophsheim GmbH, Geschäftsbereichsleiterin des Lebenscampus Freihof und Initiatorin der Veranstaltung. Sie ergänzt: „Wir haben uns für den Lebenscampus Freihof als Veranstaltungsort entschieden, um die Öffentlichkeit mit den dortigen Angeboten besser vertraut zu machen.“ So werden beispielsweise die Arbeitstherapie, die tiergestützte Intervention und die Werkstatt „Wildwuchs“ in Form von Führungen vorgestellt, damit sich die Besucher ein umfassendes Bild der Angebote auf dem Lebenscampus Freihof machen können.



„Die Christophsbad Klinikgruppe freut sich nach der positiven Resonanz in 2024, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher zum zweiten Freihof Open begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen Tag voller Entdeckungen und Begegnungen zu erleben“, erklärt Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe.



Hintergrundinformationen:



Der Freihof, im Jahr 1859 durch Dr. Heinrich Landerer eröffnet, spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Sozialpsychiatrie. Mit dem FREIHOF OPEN möchte die Christophsbad Klinikgruppe diesen historischen Ort und dessen Bedeutung in der Pflege von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in den Mittelpunkt rücken. Besonders die Verbindung zu Tieren ist ein zentraler Bestandteil dieser Lebenswelt.

(lifePR) (