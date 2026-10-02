Christophsbad gewinnt renommierte Kinder- und Jugendpsychiaterin als neue Chefärztin

Prof. Mehler-Wex wechselt von der durch sie innovativ konzeptionierten HEMERA Privatklinik für Adoleszentenpsychiatrie in Bad Kissingen nach Göppingen. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt außerdem nach vielen Jahren an den Universitätskliniken Würzburg und Ulm über umfassende Erfahrung in der stationären, teilstationären und ambulanten Versorgung sowie über eine herausragende wissenschaftliche Laufbahn.



Am Wechsel nach Göppingen reizt sie insbesondere die Möglichkeit, das geplante Göppinger Modell im Rahmen einer Modellfinanzierung aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus plant sie, gemeinsam mit den Mitarbeitenden zukunftsweisende, altersübergreifende, interdisziplinär aufgestellte Versorgungsstrukturen für die KJPP zu entwickeln.



„Mit Frau Prof. Dr. Mehler-Wex gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin mit hoher fachlicher Kompetenz, langjähriger Führungserfahrung und einer klaren Vision für die Weiterentwicklung unserer Klinik – insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Transition zwischen den Altersstufen und Familienbedarfen. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für das Klinikum Christophsbad gewinnen konnten“, betont Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe.



Prof. Mehler-Wex folgt auf Herrn Dr. med. Markus Löble, der nach 16 Jahren als Chefarzt Ende Oktober 2026 in den Ruhestand eintritt. Bereits seit 2003 hat Dr. Löble die Klinik fachlich und organisatorisch maßgeblich geprägt und ihre Entwicklung nachhaltig begleitet. Das hohe Renommee unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ist nicht zuletzt sein Verdienst. Die Christophsbad Klinikgruppe dankt ihm bereits heute herzlich für sein langjähriges und außerordentliches Engagement.



Mit der Berufung von Prof. Dr. Mehler-Wex setzt das Klinikum Christophsbad ein deutliches Zeichen für Kontinuität, medizinische Exzellenz und die konsequente Weiterentwicklung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in der Region.

(lifePR) (