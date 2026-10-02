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Christophsbad gewinnt renommierte Kinder- und Jugendpsychiaterin als neue Chefärztin

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJPP) des Klinikums Christophsbad stellt ihre chefärztliche Leitung neu auf: Zum 01. Dezember 2026 übernimmt Frau Prof. Dr. med. Claudia Mehler-Wex die Leitung der Klinik

(lifePR) (Göppingen, )
Prof. Mehler-Wex wechselt von der durch sie innovativ konzeptionierten HEMERA Privatklinik für Adoleszentenpsychiatrie in Bad Kissingen nach Göppingen. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie verfügt außerdem nach vielen Jahren an den Universitätskliniken Würzburg und Ulm über umfassende Erfahrung in der stationären, teilstationären und ambulanten Versorgung sowie über eine herausragende wissenschaftliche Laufbahn.

Am Wechsel nach Göppingen reizt sie insbesondere die Möglichkeit, das geplante Göppinger Modell im Rahmen einer Modellfinanzierung aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus plant sie, gemeinsam mit den Mitarbeitenden zukunftsweisende, altersübergreifende, interdisziplinär aufgestellte Versorgungsstrukturen für die KJPP zu entwickeln.

„Mit Frau Prof. Dr. Mehler-Wex gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin mit hoher fachlicher Kompetenz, langjähriger Führungserfahrung und einer klaren Vision für die Weiterentwicklung unserer Klinik – insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Transition zwischen den Altersstufen und Familienbedarfen. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für das Klinikum Christophsbad gewinnen konnten“, betont Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe.

Prof. Mehler-Wex folgt auf Herrn Dr. med. Markus Löble, der nach 16 Jahren als Chefarzt Ende Oktober 2026 in den Ruhestand eintritt. Bereits seit 2003 hat Dr. Löble die Klinik fachlich und organisatorisch maßgeblich geprägt und ihre Entwicklung nachhaltig begleitet. Das hohe Renommee unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ist nicht zuletzt sein Verdienst. Die Christophsbad Klinikgruppe dankt ihm bereits heute herzlich für sein langjähriges und außerordentliches Engagement.

Mit der Berufung von Prof. Dr. Mehler-Wex setzt das Klinikum Christophsbad ein deutliches Zeichen für Kontinuität, medizinische Exzellenz und die konsequente Weiterentwicklung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in der Region.

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Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinikgruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambulanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Christophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlossenem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfahren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

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