Christophsbad erhält Auszeichnungen für herausragende Ausbildungsleistungen

Die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart hat das Christophsbad Göppingen in den Berufsbildern Kauffrau im Gesundheitswesen und Fachinformatiker Fachrichtung: Systemintegration mit Urkunden für herausragende Ausbildungsleistungen ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von der Bezirkskammer Göppingen ausgestellt und ist eine Anerkennung für den Ausbildungserfolg in Form von herausragenden Prüfungsteilnehmern im Prüfungszeitraum 2020/21.



„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. Es ist eine Bestätigung für unser Ausbildungskonzept, das wir kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Geschäftsführer Oliver Stockinger.Die Christophsbad Klinikgruppe bildet an ihren Standorten auch in dem Beruf Pflegefachmann/-frau aus und ist Partner der dualen Studiengänge Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie BWL-Gesundheitswirtschaft (Duale Hochschule Stuttgart). Zudem werden in allen Einrichtungen Praktikumsplätze und Stellen für den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr angeboten.



Auch im kommenden Jahr werden wieder zahlreiche junge Menschen ihre Ausbildung in der Christophsbad Klinikgruppe beginnen. Dabei profitieren Sie von höchster Fachkompetenz, pädagogisch geschultem Personal, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Auszubildende erhalten Hilfe bei der Wohnungssuche, eine betriebliche Gesundheitsförderung und vergünstigte Parkplätze. Für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit bekommen sie eine jährlich steigende Ausbildungsvergütung. Durch die Struktur der Klinikgruppe bietet sich Auszubildenden zudem die Möglichkeit zu praktischen Einsätzen unter einem Dach.